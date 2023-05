Actriz de El Señor de los Cielos da detalles de su compromiso con jugador de Tigres

Viviana Serna y Diego Reyes se comprometieron el 27 de marzo.

Recientemente, la actriz de ‘El Señor de los Cielos’ y ‘Las Pelotaris’, Viviana Serna compartió en redes sociales que había dicho: ‘Sí acepto’, luego de que su pareja, el futbolista Diego Reyes le propusiera matrimonio en una romántica pedida en la playa.

Sin embargo, no fue hasta este viernes 21 de abril que la famosa actriz se sinceró sobre su compromiso y dio detalles del mismo, en entrevista para el matutino de Televisa, ‘Hoy’, en donde aseguró sentirse muy contenta desde que su pareja se lo propuso.

De acuerdo con la famosa Viviana, su compromiso y matrimonio le causa mucha ilusión, pues aunque no es el primo que tiene si es el más especial, ya que los otros han sido por trabajo. “Me caso en la vida real, aparte me he casado como tres veces en la ficción”.

Sumado a ello, Viviana Serna mencionó que su prometido le entregó un anillo muy bonito, pero que le quedó grande, por lo que no lo había usado desde hace casi un mes que él le propuso matrimonio, ya que lo mandaron a arreglar. “Me quedó enorme cuando me lo dio Diego, entonces. Apenas me lo arreglaron y entonces llevo dos días usándolo”.

“Me siento feliz, emocionada. Estoy como emocionada, me gusta esta sensación de expectativa, de crear, de seguir creando con Diego. No sé, estoy emocionada”, comentó la famosa, sin revelar si ya tienen fecha para el gran día.

Viviana Serna dio detalles de cómo fue la propuesta de matrimonio / Instagram: @vivianaserna

Viviana Serna se compromete con Diego Reyes

Fue el pasado 27 de marzo cuando el futbolista de 30 años de edad, del Club Tigres, le pidió matrimonio a la actriz, con el respectivo apoyo de sus dos mascotas, Kiki y Luca, quienes han estado con la pareja en los mejores y peores momentos.

“El viaje continúa, y en la siguiente estación, NOS VAMOS A CASAR! Te amo Diego! Mi compañero, mi equipo y mejor amigo. Qué loco todo lo que hemos vivido estos años y qué emoción imaginar lo que aún nos falta! Seguimos creciendo de la mano. Te amo infinitas veces. ‭(Me derrito de amor con Kiki y Luca que participaron activamente de toda la sorpresa)”, escribió Viviana para hacer pública la noticia.