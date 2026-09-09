Actriz de Pasión de gavilanes asegura que chofer de transporte iba “viendo porn*" mientras ella viajaba con él

Una querida actriz de telenovelas como Pasión de gavilanes y el Señor de los cielos, (que sufriera la muerte de su padre) denunció un delicado hecho, pues asegura que vivió una experiencia desagradable en pleno viaje de Uber, pues su conductor habría visto contenido indebido en pleno viaje. ¿De quién se trata?

Actriz de Pasión de gavilanes acusa a Uber en redes sociales / Redes sociales

¿Quién es la actriz de Pasión de gavilanes que acusó a un Uber?

Se trata de la actriz colombiana, Danna García, quien describió públicamente una situación que calificó como desagradable e insólita, luego de relatar un incómodo momento durante un viaje en un vehículo de Uber.

La artista decidió hacer público el episodio mediante sus historias de Instagram, donde mostró una fotografía relacionada con el momento que experimentó dentro del automóvil.

Según relató, mientras se encontraba en la parte trasera del vehículo, se percató de que el conductor estaba observando contenido para adultos en uno de sus teléfonos celulares mientras continuaba manejando.

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Actriz Danna García denuncia a Uber / Redes sociales

¿Cómo reaccionó la actriz Danna García tras descubrir a su chofer viendo contenido para adultos?

De acuerdo con el relato compartido por la actriz Danna García, la situación ocurrió durante un trayecto aparentemente normal. Sin embargo, en determinado momento notó que el conductor utilizaba otro teléfono para reproducir contenido sexu*l mientras estaba al volante:

Hoy me subí a un coche de Uber y el conductor estaba viendo ‘p0rn0’ mientras me llevaba. Decidí grabarle en video ante mi incredulidad. Danna García

En la fotografía se pueden observar dos teléfonos colocados cerca del volante. Uno aparentemente estaba siendo utilizado para las indicaciones del recorrido, mientras que el otro mostraba la situación que provocó la molestia de la famosa.

Danna no ocultó su molestia ante lo ocurrido y dejó claro que consideró necesario denunciar públicamente la conducta del conductor:

Me urge denunciarlo. (...) Preocupa la seguridad de las mujeres que vamos solas ante esta situación. Danna García

Con este mensaje, Danna García buscó generar conciencia entre sus seguidores, pero no ha revelado más detalles, tampoco dijo si ya inició oficialmente acciones legales contra el conductor.

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Danna García denuncia a conductor de Uber / IG: dannagarciao

¿Cuáles son las telenovelas de Danna García más conocidas?

Danna García es una actriz que desde muy joven comenzó su carrera en la televisión (casi desde niña) y tuvo sus primeras oportunidades en comerciales y programas reconocidos. Durante su adolescencia continuó como actriz y consiguió papeles en diferentes producciones colombianas.

Uno de los primeros proyectos importantes de su carrera fue la telenovela Café con aroma de mujer, para así ganar reconocimiento y estar presente en otras importantes producciones.

Aquí algunos de sus trabajos más reconocidos:



Perro amor,

Pasión de gavilanes,

La traición,

Bella calamidades,

Un gancho al corazón,

Ruta 35 y

y Hermanas, un amor compartido, entre otras.

Además de la actuación, Danna García ha tenido acercamientos con la conducción y otros formatos televisivos.

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