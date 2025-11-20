Actriz de telenovelas vive noche de terror en su casa ¿Qué le hicieron?: “Me he desmayado”

La actriz colombiana Danna García, famosa por Pasión de gavilanes y protagonista de Me atrevo a amarte, vivió una madrugada llena de miedo y desesperación dentro de su propia. El episodio ocurrido el 17 de noviembre dejó a la artista al borde del desmayo, completamente vulnerable e incapaz de volver a conciliar el sueño. ¡Qué susto!

¿Qué le pasó a la actriz Danna García mientras dormía en su casa?

La actriz colombiana Danna García, conocida por su papel en Me atrevo a amarte, relató en redes sociales el episodio que la dejó sin aliento. Todo ocurrió la noche del 17 de noviembre, cuando descansaba tranquilamente en su habitación. De pronto, una sensación extraña la despertó y, al abrir los ojos, descubrió que un escorpión enorme avanzaba sobre su pecho.

En un acto reflejo, Danna logró apartar al insecto antes de que la picara. “Aquí estoy sin poder dormir, porque me acaba de caer un escorpión del techo, en el pecho... de la nada lo veo, no sé cómo hice, lo tiré y salió volando. Era grande”, relató la protagonista de Pasión de gavilanes en un video que compartió con sus seguidores.

La actriz confesó que, aunque parecía tranquila en cámara, la realidad era otra: “Me veo muy calmada, pero ya he gritado, he llorado”, expresó con evidente angustia.

¿Cómo reaccionó Danna García tras el ataque del escorpión gigante?

El terror fue tal que Danna García aseguró haber estado al borde del desmayo. “Casi me desmayo… y sigue vivo”, escribió junto a una imagen donde mostraba al escorpión en el piso de su recámara. A pesar de que logró alejarlo, el miedo no se fue. Danna permaneció en estado de alerta, incapaz de conciliar el sueño por temor a que apareciera otro insecto.

“El miedo era muy grande”, confesó la actriz, quien sintió la necesidad de compartir el video para desahogarse y advertir a sus seguidores sobre lo ocurrido.

Así fue como lo relató:

¿Qué riesgos enfrenta la actriz Danna García por la picadura de un escorpión y cómo prevenir ataques en casa?

Aunque Danna García salió ilesa, el peligro es real. Según Mayo Clinic, la picadura de un escorpión puede provocar desde dolor intenso y entumecimiento hasta complicaciones graves como



Dificultad para respirar

Náuseas

Espasmos musculares

Problemas cardíacos.

Dependiendo de la especie, incluso puede ser mortal si no se recibe atención médica inmediata.

Este tipo de incidentes son más comunes en zonas cálidas y secas, por lo que los especialistas recomiendan revisar techos, paredes y rincones del hogar para evitar sorpresas desagradables como la que vivió la actriz.

¿Quién es Danna García y cuál ha sido su trayectoria en telenovelas?

Danna María García Osuna nació el 4 de febrero de 1978 en Medellín, Colombia, en el seno de una familia artística: es hija de la cantante Claudia Osuna y hermana de la actriz y cantante Claudia García. Desde muy pequeña mostró inclinación por el mundo del espectáculo, participando en comerciales y conduciendo el programa infantil Notituticuanti a los siete años. Su carrera despegó en los años 90 con papeles en telenovelas como



Azúcar

La casa de las dos palmas

Café con aroma de mujer, donde interpretó a Marcela Vallejo.

Este papel le dio proyección internacional y la llevó a convertirse en la primera actriz colombiana en protagonizar una telenovela mexicana con Al norte del corazón (1997). A lo largo de más de tres décadas, ha participado en éxitos como:



Perro amor

Háblame de amor

Un gancho al corazón

Bella Calamidades y, por supuesto,

Pasión de Gavilanes, donde dio vida a Norma Elizondo, personaje que la consolidó como una estrella de la televisión latinoamericana.

Además, ha incursionado en el cine con películas como El cielo en tu mirada y Amor a fuego lento.

En el plano personal, Danna García mantiene una relación estable con el periodista y escritor español Iván González, a quien considera el gran amor de su vida. La pareja se conoció en Madrid y desde entonces ha mantenido una relación discreta, alejada del escrutinio mediático. Juntos tienen un hijo. A pesar de su apretada agenda profesional, la actriz ha logrado equilibrar su vida familiar y laboral, compartiendo momentos especiales en redes sociales. En 2020 enfrentó un duro reto al contagiarse de COVID-19 en tres ocasiones, situación que narró públicamente para concientizar a sus seguidores. Hoy, Danna continúa activa en la televisión y el cine, siendo una de las figuras más queridas y respetadas del mundo de las telenovelas.