Actriz de telenovelas manda mensaje luego de anunciar la pérdida de su bebé

La actriz colombiana Johanna Curé quien se convirtió en la primera colombiana en ser parte de la serie Grey’s Anatomy, causó conmoción recientemente al anunciar que perdió al bebé que esperaba junto a su esposo.

“Hace 7 meses recibimos la sorpresa más hermosa de este mundo... Llegaba a nuestras vidas regalándonos amor y las ganas de ser los padres perfectos para él”, comenzó a decir la actriz.

Para después comentar: “Pero muy a nuestro pesar, solo su almita vivió. Para lo que nosotros pensamos fue muy poco, pero para él y los designios de Dios, fue lo suficiente para darnos el mejor de los regalos, y fue ser sus padres”.

Johanna Curé actriz de telenovelas colombianas anuncia la pérdida de su bebé / Instagram: @johicure

Enseguida los admiradores de la estrella de telenovelas le mandaron mensajes de apoyo ante su pérdida y se volcaron en muestras de amor para ella y su familia.

Las palabras de la actriz de Grey’s Anatomy tras perder a su bebé

La actriz colombiana ya reaccionó a las grandes muestras de afecto del público y sus compañeros actores.

Johanna Curé actriz de telenovelas colombianas. / Instagram: @johicure

A través de redes sociales mandó un nuevo mensaje y agradeció a quienes se han preocupado por ella, mencionando que ha encontrado una gran comunidad en medio del dolor.

“Gracias por tantos mensajes llenos de amor y comprensión. Gracias por compartir su dolor y experiencias conmigo a pesar de que muchos de ustedes no me conocen. Escribirlo, hablarlo y compartirlo siempre será la terapia más valiosa que tendremos a la mano. En lo personal, me ha ayudado a no caer en un vacío sin retorno. Siento que sin buscarlo he encontrado una comunidad bonita y muy valiosa entre ustedes”, escribió.