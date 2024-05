Famosa actriz no toleró que Daniel Giménez Cacho la reprendiera en el teatro: “Me hirió en lo más profundo”

Ximena González Rubio fue protagonista de una entrevista reveladora en el programa ‘La taquilla’, bajo la conducción de René Franco. La reconocida actriz de ‘Las Aparicio’ no titubeó al señalar a colegas y directores de teatro con los que ha tenido experiencias laborales desfavorables. Uno de los nombres mencionados fue el de Daniel Giménez Cacho, a quien describió como una persona difícil de tratar.

Durante la entrevista, Ximena González Rubio compartió un incidente que tuvo lugar el pasado mes de diciembre, donde se vio envuelta en una situación laboral tensa que no estuvo dispuesta a tolerar, con el primer actor Daniel Giménez Cacho, durante la obra teatral ‘El hijo de put4 del sombrero’.

Según relató la actriz, el actor y director la regañó y le gritó, además de cuestionar su profesionalismo, lo que eventualmente la llevó a renunciar.

Ximena González Rubio insiste en la importancia de no permitir situaciones de maltrato laboral

Ximena González Rubio destacó la importancia de defenderse ante situaciones de maltrato o abuso en el ámbito laboral, por lo vivido con Giménez Cacho.

“El señor se puso a gritarme por una situación que tuvimos una actriz y yo. El señor se puso a gritarme y yo le respondí: A mí no me gritas. No estamos en los ochentas en Televisa, donde a los actores se les trataba mal”. Ximena González Rubio

Añadió: “Yo no me dejo. Ese ha sido uno de los grandes problemas que he tenido en mi vida. El señor se puso difícil. Ya me había hecho llorar”, expresó Ximena González Rubio durante la entrevista.

Asimismo, recordó un incidente previo en el que Daniel Giménez Cacho la reprendió por llegar cinco minutos tarde a un ensayo.

“Un día llegué cinco minutos tarde, y René, no te digo que media hora, y me gritó: '¿Y tú por qué llegas tarde?’ y yo pensé que era broma, pero se puso a decirme una sarta de cosas, a gritarme. Me dijo: ‘Pensé que era una actriz profesional’ y se metió con el personaje. Me dijo que no sabía qué estaba haciendo con mi personaje, que ya no era lo que él había visto en los ensayos, y me hirió en lo más profundo”, añadió la actriz.

Finalmente, la actriz reveló que esta fue la primera vez en su carrera en la que decidió renunciar, y optó por no esperar hasta el final de la temporada para abandonar la producción. Su decisión fue motivada por su negativa a tolerar las exigencias de Daniel Giménez Cacho. Aunque experimentó tristeza al dejar el proyecto, expresó su gratitud hacia los productores, quienes la trataron de manera excepcional a lo largo de su participación.

