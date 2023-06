Adal Ramones reacciona a los fuertes comentarios que hizo Poncho de Nigris en su contra

Adal Ramones fue abordado por la prensa para saber su opinión sobre los comentarios que hizo Poncho de Nigris en su contra.

Sin duda Poncho de Nigris continúa dando de qué hablar con su participación en La Casa de los Famosos México, hace unos días arremetió contra de Adal Ramones.

El modelo recordó la enemistad que tiene con el exconductor de Otro Rollo antes de entrar al reality de Televisa y ahí aseguró que “por eso le van tan mal” a Adal.

Sin embargo, eso no fue todo ya De Nigris confesó que Ramones es una mala persona: “pero de Adal Ramones voy a contar la verdadera historia de cómo se portó mier… por eso le van tan mal y todo lo que hace le va mal; cuando portas mal y eres mala persona en la vida con la gente te va mal y si se dan cuenta todos les va mal”.

Tras estos fuertes comentarios Adal Ramones fue cuestionado por varios medios de comunicación cuando iba llegando al Aeropuerto de la Ciudad de México.

"Al que pisas al subir te lo topas al bajar"

Poncho de Nigris habla de Adal Ramones y prometer contar todo dentro de La Casa de los Famosos.

“Yo no le entro a esas notas, jamás, la gente podrá hablar de lo que sea. Yo no pierdo el tiempo en eso, no leo ni los comentarios. No opino nada de eso, me curo en salud y no opino de otras cosas. Lo que yo hago es fluir con mi trabajo y mi familia”, dijo Adal.

Ramones mencionó que a pesar que ha recibido muchas críticas y malos tratos por otros compañeros, jamás hablarían mal de nadie.

“Ahora se ha vuelto muy popular el rollo de que todo mundo puede hablar de toda la gente y eso nunca se me dio a mí. Hablar de otros compañeros, aunque me hayan tratado mal o algo, no tengo por qué decirlo”, comentó.

El famoso conductor concluyó: “No estoy hablando de él (Poncho de Nigris) porque jamás me voy a parar a hablar mal ni de él ni de nadie. He vivido muy tranquilo así, mucha gente puede hablar mal de mí, tanto en una cámara o detrás de ella y no me detengo a decir nada”.