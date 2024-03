Adamari López: Luis Fonsi le pidió el divorcio por teléfono: “Era una relación fría”

Sin duda alguna, una de las rupturas más mediáticas dentro de la farándula fue la de Luis Fonsi y Adamari López. La ahora expareja inició su relación en 2002 y se casaron en 2006, pero terminaron divorciandose en 2010.

Mucho se ha dicho sobre su separación. Sin embargo, la actriz comentó en su libro ‘Viviendo’ que el cantante, aparentemente, le fue infiel y hasta la llegó a “despreciar” por la mastectomía a la que se sometió a raíz del cáncer de mama que padeció en su momento.

Estas declaraciones han sido negadas por el intérprete de ‘Despacito’, quien sostuvo que su relación terminó debido a que el amor entre ellos “se fue apagando”.

“La historia que se cuenta, aunque muy dramática y rentable, no solo está incompleta, sino que no es fiel a la verdad. ‘Yo no te deseo como mujer’. Esas palabras jamás salieron de mi boca. Los sentimientos, una separación, un divorcio, no se hablan en un día, no se dicen por teléfono. Repito, nuestro fracaso como pareja nada tuvo que ver con su enfermedad”. Luis Fonsi

Adamari López afirma que Luis Fonsi la despreciaba por su enfermedad

Adamari López habla de cómo fue que Luis Fonsi le pidió el divorcio

A más de una década desde su polémica separación, la famosa presentadora relató cómo se dio el divorcio con Fonsi. A través de una entrevista con Yordi Rosado, la también actriz contó que su matrimonio con el artista llegó a ser “frío”.

“Yo siempre con el deseo de que esto mejorará. Yo no estaba en la casa, él estaba enojado y dije ‘cuando termine de trabajar todo volverá a la normalidad’. Así regresé a Miami, pero no hubo mejoría en nada, no me fueron a buscar al aeropuerto”, expresó.

Adamari mencionó que, pese a sus esperanzas de resolver las cosas, Luis la sorprendió un día pidiéndole el divorcio por teléfono.

"Él no era mucho de hablar, vivíamos por encimita. Estuvimos como un año sin nada y un día estando de viaje, me llama y me dice que se quiere divorciar. Me dice que no quería más”. Adamari López

Adamari López asegura que no le tiene rencor a Luis Fonsi

Para finalizar la conversación, Adamari dejó en claro que no le tiene rencor a Luis Fonsi, pues dijo entender que, en su momento, al artista le faltaba mucha “madurez” para comprender ciertas situaciones.

“No supo manejar las cosas, no creo que haya sido para hacerme daño. Es más joven que yo y no supo manejarlo. Yo no tengo nada que esconder, son cosas que le pasan a cualquiera. En ese momento no duermes, no comes, no te deja de doler la cabeza. Tardé dos años en recuperarme”, concluyó.

Hasta el momento, Luis Fonsi no se ha pronunciado ante las declaraciones de su expareja. Sin embargo, en reiteradas ocasiones ha dicho que la ruptura se dio debido a que los sentimientos “habían cambiado”.

