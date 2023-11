Addis Tuñón se enojó con Gustavo Adolfo Infante por “no apoyarla” en polémica de Maribel Guardia; él responde

Addis Tuñón provocó un tremendo escándalo hace unos días cuando ventiló una supuesta crisis matrimonial de Maribel Guardia y su esposo Marco Chacón.

Este lunes, Addis explicó que la información fue inventada por su prima Imelda Tuñón, madre de Ime Tuñón Garza, la viuda de Julián Figueroa. Tras aclarar esto, se disculpó por haberle creído a su fuente, que creía verdadera, y hacer eco.

En su explicación, Addis comenzó expresando: “Yo quiero aprovechar el tiempo que nos está dando De primera mano porque justamente fue aquí donde el pasado jueves cuando soltamos o dimos paso…”, pero fue interrumpida por su compañero Gustavo Adolfo Infante, quien quiso aclarar que ella fue quien dio la información y dijo: “soltaste”, pero ella rectificó diciendo que todos son el programa y comentó: “soltamos, siempre hablo en plural. Soltamos como programa, con autorización de la producción (el rumor de la crisis matrimonial de Maribel Guardia)”.

Esta interacción entre los conductores dio de qué hablar en redes sociales y fue el titular del programa el que habló al respecto en su canal de YouTube. Gustavo Adolfo expuso que Addis se molestó con él y le reclamó por supuestamente no haberla apoyado cuando iba a disculparse por la información errónea y contó: “Addis entiendo que tomó mal un comentario que hice, porque dice que no la apoyé”.

“(Addis dijo) el jueves soltamos, le dije, no, soltaste. La que soltó la información fue ella, ¿en qué momento se le dijo: no te estamos apoyando, no estoy contigo?”, continuó.

Gustavo Adolfo aseguró que contrario a lo que piensa su colega, sí la defendió en medio de este malentendido: “Estoy con ella en todo, en las buenas y en las malas. La información que ella dijo no fue fidedigna, porque se la dijo alguien que está mal emocionalmente… Somos un programa, somos un equipo, no significa que no se le apoye y me llama la atención que porque le dije soltaste. Me dijera que no la estoy apoyando. Es un poco tirarse al piso”, dijo.

Finalmente el conductor explicó que para muestra de su apoyo, la ha defendido de los ataques que ha recibido en redes sociales por decir esta información que no era cierta.

Gustavo en su canal de YouTube expresó: “Creo que Addis no se merece las ofensas. Las críticas que pongan en duda todos los años que lleva trabajando su carrera periodística por un error que tuvo”.