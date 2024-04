¿Adianez Hernández embarazada? Desata sospechas en redes sociales

En nuestro Martes de TVNotas te dimos a conocer que Adianez Hernández y Augusto Bravo están planeando su boda en secreto luego de que les pusieron el cuerno a sus respectivas parejas, los actores Rodrigo Cachero y Larisa Mendizábal, quienes a su vez también son expareja.

Después de revelar esto, Adianez hizo una publicación en redes sociales luego de activar los comentarios de sus seguidores nuevamente, aunque había estado harta de las críticas en su contra por la infidelidad al padre de sus hijos.

En su publicación, Adianez recibió mensajes cuestionando el abultado vientre que mostraba y le llovieron comentarios como: “¿Veo mal o estás embarazada?”, “¿Está embarazada?”, “Lo mismo pienso. ¡Estás embarazada!”

Adianez desató sospechas de embarazo / Instagram

Adianez responde si está embarazada

La actriz y conductora se tomó los comentarios con mucho humor y en una historia de Instagram respondió: “No puedo con ustedes. ¡Cómo se hacen sus chismes, sus historias! Ya me hicieron toda una vida diciendo que estoy embarazada. ¿Será o no será?”, dijo.

Adianez desmintió estar embarazada / Instagram

Mientras tanto, Adianez dejó claro que todo es cuestión de perspectivas inflamando su viente y en otra toma mostrando su abdomen marcado, así que continuó: “Uno come el fin de semana, se inflama, y así porque soy una persona normal, a veces tengo cuadritos, a veces no. A veces le meto más al gimnasio, pero bueno, me encanta leerlos”.

“No (estoy embarazada) todavía no”, remató, dejando abierta la posibilidad de formar una familia con su nueva pareja.

