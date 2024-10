¡Adrián Marcelo vuelve a ‘La casa de los famosos México, confirmado para la gala del reencuentro!

Sin duda alguna, Adrián Marcelo fue el habitante más controversial en la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’. Durante su estancia, fue duramente criticado por ciertas actitudes y comentarios polémicos.

Asimismo, fue señalado de ser “agresivo” y “misógino” con las integrantes del ‘team Mar’, principalmente con Gala Montes. El regiomontano se llegó a burlar de su salud mental, así como de sus problemas familiares.

Estas acciones generaron mucho revuelo en redes sociales. Si bien muchos le exigieron a la producción que lo sancionara por sus comportamientos, otros lo apoyaron y deseaban verlo como finalista.

Checa: Mar de Regil, hija de Bárbara de Regil alarma en redes al revelar que está hospitalizada

Unas semanas antes de la gran final, Adrián tuvo una fuerte discusión con Gala, quien le reclamó por haberla estado “violentando” desde el comienzo del show. Por supuesto, el influencer negó estas acusaciones y tocó temas muy delicados para la actriz, provocándole un colapso mental.

Tan solo unas horas después de esto, la jefa anunció que se había retirado voluntariamente de la competencia. Si bien se esperaba que estuviera presente en las galas o diera declaraciones a la prensa, Marcelo se negó rotundamente y simplemente regresó a su natal Monterrey.

Aunque se pensó que ya no quería saber nada del show, poco después de su salida, subió un video titulado ‘La vida después de la casa’, en el que, entre otras cosas, tachó a Mario Bezares de ser un traidor.

Asimismo, tras el triunfo de Mario, Adrián “celebró” que su “examigo” se convirtiera en el “segundo hombre en ganar el show”, esto en alusión a Wendy Guevara, quien, siendo una chica trans, se llevó el primer lugar en la temporada pasada.

No te pierdas: LCDLFMX: Gomita dedica mensaje ¿para el ‘team Mar’?: “Nadie se disculpó por cómo me trataron”

El próximo domingo 6 de octubre, se transmitirá la “gala del reencuentro”, en la cual todos los participantes estarán presentes para hablar sobre su experiencia en el reality y se les dará algunos reconocimientos. Por supuesto, muchos se han preguntado si Adrián Marcelo asistirá al programa.

Al contrario de lo que se pudiera pensar, el regiomontano no faltará a esta reunión o, al menos, eso es lo que aseguró Luis ‘Potro’ Caballero, tercer eliminado del concurso, hace poco. En el más reciente capítulo de su canal de YouTube, el exintegrante de ‘Acapulco Shore’ contó que recientemente se había comunicado con Adrián Marcelo, quien le aseguró que sí estará en el reencuentro.

Luis ‘Potro’ Caballero

“Ya hablé con Adrián. Le manda saludos a toda la gente, a toda la audiencia de ‘el Potrero’. Ya me dijo que sí va a venir. Ya no es una especulación, es una realidad. Sí, va a venir. A mí me dará mucho gusto verlo este domingo en los premios de ‘La casa de los famosos México’”.