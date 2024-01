Adriana Fonseca revela detalles del altercado que vivió con un conductor de Uber: “Me sentí vulnerable”

El pasado 16 de enero, Adriana Fonseca vivió una experiencia sumamente desagradable mientras viajaba abordo de un taxi de aplicación. Mediante una transmisión en vivo para redes sociales, la actriz relató que el conductor del vehículo la estaba agrediendo verbalmente.

De acuerdo con el testimonio de la celebridad, el sujeto la insultó de la nada y hasta estuvo a punto de chocar. Incluso, mencionó que la unidad estaba sucia y llena de vasos. Al ver que estaba siendo grabado, el hombre la tachó de “clasista”, “mentirosa” y de ser una “persona desagradable”.

Durante el incidente, la famosa se vio en la necesidad de hablarle a un amigo de confianza para comentarle la situación y decirle que estaba transitando por el segundo piso del periférico.

Tras lo ocurrido, Fonseca comunicó a sus seguidores que estaba bien y explicó que había realizado la transmisión por miedo a que algo le fuera a suceder: “Ustedes ya vieron, se queda archivado este video. Yo le mando luz y bendiciones a este señor. Es triste que vivamos mucha violencia, mucha agresión”, expresó.

A un día de los hechos, la protagonista de telenovelas lanzó un comunicado en el que agradece todo el apoyo que ha recibido de sus fanáticos y da algunos detalles de la experiencia tan lamentable que vivió.

“Ayer me sentí sumamente vulnerable. Desafortunadamente, no es la primera vez que pasa. Cualquiera puede tener un mal día, pero cuando piensas que tu integridad física está en peligro, tienes que tomar decisiones” Adriana Fonseca

Adriana Fonseca explica lo que pasó

Adriana Fonseca señaló que el conductor de Uber se puso “violento” y le exigió que se bajara en el segundo piso del periférico. “En ese momento, detuvo el auto y se volteó” hacia ella, por lo que, pensando que podría agredirla, comenzó a grabar todo.

Al ver que sus acciones estaban siendo captadas en video, el sujeto siguió manejando y la dejó en “la primera esquina” que vio. Durante su descenso, el individuo la habría amenazado para que no lo reportara con la plataforma.

“Gracias a Dios, esto funcionó porque el conductor siguió manejando y me bajé en la primera esquina que vi. Al bajarme, el conductor me amenazó diciéndome que, si lo reportaba, él sabía dónde vivo”, narró.

Adriana Fonseca ya reportó al sujeto

Pese a todo, Adriana Fonseca reportó al conductor con Uber e interpuso una denuncia en su contra, por lo que enfatizó que ya no hablaría más del tema, pues la investigación está en curso.

“Tanto Uber como las autoridades me han pedido que no comente nada más mientras se realiza una investigación, por lo que no daré ninguna entrevista o comentario al respecto. Muchas gracias” concluyó.

