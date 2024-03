Albertano confiesa por qué no ha querido participar en las telenovelas de Televisa

Te puede interesar:Exesposa de Nicandro Díaz es novia del hermano de Apio y Federica Quijano; la tachan de ‘sospechosa’

Por otra parte, Alberto habló de la gira que tuvo que detener momentáneamente debido a su alta demanda de trabajo.

Ariel también comentó que ya terminó de rodar una divertida película, pero no dio muchos detalles al respecto.

Albertano

“De esa no puedo contar mucho porque las autoridades competentes no me lo permiten, pero sí va a estar muy divertida. Fue una experiencia muy agradable y también está padre hacer cosas diferentes”.