Alejandra Guzmán abre su corazón sobre su lucha contra el cáncer de mama: “Me desmoroné”

La cantante Alejandra Guzmán también se sinceró sobre el robo que sufrió a manos de varios exrepresentantes.

A más de una década de haber sido diagnosticada con cáncer de mama, Alejandra Guzmán se sincera sobre su dura batalla contra la enfermedad y las secuelas emocionales que le dejó ver su cuerpo “incompleto” tras el tratamiento.

En entrevista con Paty Chapoy, la cantante comenzó recordando que, en aquel entonces, se sintió una “venita rara” en el seno derecho, por lo que le médico decidió hacerle una biopsia.

“Horrible, porque sentí una venita rara de este lado, una vena salida, larga, como la de las piernas. Entonces fui con el doctor y me dijo ‘tú eres muy sana, no te preocupes, voy a hacer una biopsia’ y ya me dijo ‘sí, sí es cáncer’”, relató.

Tras confirmarse el diagnóstico, tuvo que tomar un medicamento para sustituir la quimioterapia y someterse a una cirugía, donde le cortaron el pezón para evitar la propagación de la enfermedad.

“En el ganglio, tuvieron que meter una cosa radioactiva... Luego me dieron una pastilla que te la tomas por cinco años y esa fue mi quimioterapia, pero lo encontré tan pequeñito que lo único que le pedí fue que me quitaran el pezón, porque estaba en el conducto de la leche”, indicó.

Aunque no hubo problemas en su recuperación, reconoció que el shock de ver “su cuerpo incompleto” fue tan grande que acudió a terapia para sacar todo el dolor que sentía.

“Me vi en el espejo y me desmoroné. También tuve una terapia con una silla que decía ‘cáncer’ y le decía todo lo que quería al cáncer. Creo que eso es lo mejor, decirle a la enfermedad ‘eres esto y esto’ porque es tu mejor manera de sanar”, apuntó.

Alejandra Guzmán sufrió mucho al ver su cuerpo “incompleto” por el tratamiento contra el cáncer / Facebook: Alejandra Guzmán

Alejandra Guzmán habla sobre la relación con sus exrepresentantes

Durante la conversación, Alejandra Guzmán también habló sobre todos los robos que ha sufrido a manos de varios exrepresentantes.

“Han sido aprendizajes muy duros. Creer en personas que me han visto, que me han robado, que me han usado, que me han engañado. He tenido muchas broncas con los repretranzantes. Primero hay muy bonita relación y luego dices ‘hijo de su m*dre’”, expresó.

Actualmente, ya no trabaja con un representante, pues no quiere generar ganancias para otras personas: “No puedo seguir sudando para que alguien me lo robe y se lo lleve. Se han ido muchos alacranes de mi vida”, señaló.

Alejandra Guzmán se sinceró acerca de todos los robos que ha vivido por parte de exrepresentantes / Facebook: Alejandra Guzmán

