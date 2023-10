Alejandra Guzmán dedica emotivo mensaje a Michelle Salas, pese a que no la invitó hoy a su boda: “La amo”

Este sábado 14 de octubre la hija de Luis Miguel y Stephanie Salas se casó en Italia. El enlace fue en II Borro, en la Toscana, una fabulosa finca estilo medieval.

Michelle Salas por fin llegó al altar, ceremonia en la que le dio el “sí” a su ahora esposo Danilo Díaz. En redes ya se filtraron las primeras fotos del enlace matrimonial.

Sin embargo, muchos de sus familiares no fueron requeridos a la gran boda, tal habría sido el caso de Alejandra Guzmán.

La hija de Silvia Pinal y Enrique Guzmán reveló que ella no fue tomada en cuenta en la lista de invitados de la boda de la hija de Luis Miguel.

Michelle Salas anuncia compromiso con Danilo Díaz en Instagram. / Instagram: @michellesalas

Hoy, Alejadra en un encuentro con la prensa dijo: “Estaría yo allá, ¿no? No estaría trabajando, pero tengo trabajo mi amor”.

Y el no haber sido invitada no fue impedimento para que ‘la Guzmán’ dedicara un emotivo mensaje a su ahijada, en el cual le deseó lo mejor en esta nueva etapa.

Alejandra Guzmán le mandó un emotivo mensaje a Michelle. / Facebook: Alejandra Guzmán

“La amo, a Michelle le mando un beso que tenga el día más feliz de su vida, me da gusto que esté feliz, eso es lo más bello en la vida. Fue su papá, qué padre. Eso es lo más maravilloso que te puedas casar, que puedas ser feliz en la vida, caray hay que brindar para que sean felices”, agregó Alejandra.

Pese a que no se han revelado las razones por las que Michelle Salas prefirió no invitarla a su gran día, la intérprete de Volverte a amar reiteró que la relación entre ellas no es muy cercana, debido a la diferencia de edad.

Así lo dijo Alejandra Guzmán: