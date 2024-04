Alejandra Guzmán llega al catálogo de Netflix la serie biográfica de la ‘Reina del rock’

La Guzmán, la serie, protagonizada por la actriz Majida Issa, quien interpretó a ‘la Diabla’ en la serie Sin senos sí hay paraíso, la cual se estrenó en noviembre del año 2018, llegó a la plataforma de Netflix.

Recordemos que la serie biográfica de Alejandra Guzmán solo se transmitió por Imagen Televisión. Sin embargo, luego de unos años, la plataforma de streaming por fin añadió a su catálogo todas las temporadas de la serie, la cual la conforman 59 capítulos.

En un principio el proyecto no obtuvo el éxito esperado, ya que algunos comentarios en redes sociales fueron negativos debido a que no convenció la actuación de Majida. No obstante, la bioserie nuevamente dio de qué hablar en su estreno en Netflix, pues muchos internautas pedían ver todos los capítulos.

¿De qué trata la serie ‘La Guzmán’?

En este audiovisual también participó Carmen Madrid, quien da vida a Silvia Pinal, y Esteban Soberanes, quien interpreta a Enrique Guzmán y es una coproducción entre Imagen Televisión y Sony Pictures.

Su lanzamiento fue a finales de 2018 en el que se dio a conocer parte de la peculiar vida, amores, éxitos y excesos de la artista mexicana.

Esta serie biográfica dejó al descubierto la compleja, así como turbulenta vida de la intérprete de Yo te esperaba. Ella misma quiso lanzar su historia en la pantalla chica.

Y es que también denominada como ‘la Rebelde reina del rock mexicano’ buscó mostrar varios aspectos de su vida privada, tal como el nacimiento de su hija Frida Sofía, producto de su relación con el empresario Pablo Moctezuma, así como los serios problemas que atravesó como el cáncer que logró superar, así como la intervención estética que se realizó que la llevó a una condición de salud extrema.

Además de la relación tan complicada que sostenía con su madre, Silvia Pinal, durante su juventud.

¿Qué dijo Alejandra Guzmán de su serie biográfica?

Poco después del estreno de esta serie, ‘la Guzmán’ manifestó qué fue lo que buscó decir en su bioserie, la cual aseguró fue del agrado de muchos, pese a las críticas.

A través de una entrevista con Gustavo Adolfo Infante en El minuto que cambió mi destino, la cantante externó su postura en cuanto a su serie biográfica.

“Creo que soy una alma libre a pesar de todo lo que me ha pasado y eso es lo que quiero contarle a la gente, todo lo que me ha costado, pero el tener una sonrisa y la actitud de a lo que venga, y ¡órale!”. Alejandra Guzmán

Compartió a las cámaras que parte de lo que se ve en la serie son cosas que ella contó, aunque la producción no pudo evitar agregar un poco de dramatismo y ficción para darle ese toque “telenovelesco”.

La Guzmán “Hay cosas que yo conté, hay cosas que exageraron un poquito más y otras menos, porque es parte de la onda telenovelesca”.

Ahora, Netflix cumplió el deseo de diversos internautas, quienes pidieron que subieran todas las temporadas de La Guzmán en su plataforma.

Al momento, se desconoce si el streaming dejará de base la serie biográfica de Alejandra Guzmán en su catálogo o bien tendrá fecha de salida.

