¿Alejandra Guzmán y Frida Sofía ya se reencontraron?

El pasado noviembre, Alejandra Guzmán confirmó que hubo una reconciliación con Frida Sofía, luego de años de estar distanciadas por diversos desencuentros entre ellas. Lo que motivó el acercamiento entre madre e hija fue la muerte de Silvia Pinal.

En medio del aniversario 29 de ‘Ventaneando’, ‘la Guzmán’ dio a conocer que todo marcharía bien con Frida. Incluso, remarcó que existe mucho amor entre ellas.

Sin embargo, Enrique Guzmán aclaró que no habría dicha reconciliación. ¿Alejandra Guzmán mintió?

La posibilidad de que exista una reconciliación entre Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía ha sido un tema de conversación en los medios,



¿Qué dijo Enrique Guzmán sobre la reconciliación entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía?

En un principio, Enrique Guzmán se negó a hablar del tema de su hija Alejandra y Frida. Sin embargo, la prensa insistió y, en otra ocasión, le cuestionaron qué opinaba de este acercamiento.

Lo que sorprendió fue que Guzmán negó que exista un acercamiento entre Alejandra y Frida Sofía. Mencionó que su nieta es una persona “muy difícil” y las cosas no habrían salido como la cantante hubiera querido.

“No se han reencontrado ni nada, desgraciadamente, no. La niña tiene doble contacto de su vida, de repente, piensa una cosa y luego piensa otra. Es una doble personalidad muy difícil de controlar. Como quisiéramos, no (se ha dado lo del reencuentro)”, dijo Enrique Guzmán.

Frida denunció a su abuelo y Alejandra le creyó a él / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Alejandra Guzmán a las declaraciones de Enrique Guzmán?

Ahora, la intérprete de ‘Yo te esperaba’ contó una anécdota que protagonizó con Frida sobre el cuadro de Diego Rivera que le pintó a Silvia Pinal.

“Pues no sabes cómo yo chin… por él (el cuadro), todo el día. Y me dice Frida: ‘Yo ya sabía, por eso me reía tanto, de cuando se lo pedías’, me lo dijo hoy”, dijo Alejandra a ‘Venga la alegría’.

Lo anterior dejó al descubierto que Alejandra y Frida aún mantienen contacto, pese a las declaraciones del intérprete de ‘Payasito’.

Frida Sofía envía polémico mensaje tras supuesta reconciliación con Alejandra Guzmán. / IG: @laguzmanmx / @ifridag

¿Cuándo se reencontrarán Frida Sofía y Alejandra Guzmán?

Por otro lado, la rockera respondió a la posibilidad de que se lleve a cabo el tan esperado reencuentro con su hija, Frida Sofía. ¿Ya hay fecha?

“Gracias al cielo, muy bien, poco a poco, pero muy bien. Vamos bien, bonito, recuperando tiempo. Recuperando momentos y ya la voy a abrazar, entonces, pues para mí, es lo mejor que me pudo haber pasado”, agregó.

Frida Sofía / IG: @ifridag

Finalmente, Alejandra Guzmán comentó que, durante sus próximas presentaciones, rendirá homenaje a Silvia Pinal, quien murió el pasado 28 de noviembre de 2024.

“Nunca me soltará, tengo el DNA, la sangre, la casta, el amor por el escenario, todo eso me lo enseñó, y este show en específico, es una puesta en escena, por todo lo que yo veía de ella, entonces es como honrarla”, concluyó.

Así lo dijo Alejandra Guzmán: