Alejandro Fernández y Michelle Salas se sinceraron en presentación de diamantes de Tiffany

Varias personalidades del medio del espectáculo acudieron al evento de Tiffany & Co en donde se presentó una serie de Diamantes nunca antes vistos en México en el Campo Marte de la CDMX. En este evento destacó la presencia del cantante Alejandro Fernández, acompañado de su novia la modelo Karla Laveaga, quien platicó con los medios de comunicación de varios temas.

Sobre el lanzamiento como cantantes de sus hijos Valentina y Emiliano, con el dueto de música pop Tinu x Emi expresó: “Estoy muy contento dejándolos, literalmente veo que se están divirtiendo, jugando a lo que quieren ser y tengo muy claro que sí se quieren dedicar a la música. Pero ellos están tratando de innovar y de probar en qué rumbo. A lo mejor ya la vida les dirá que el Regional Mexicano es lo que les toca pero ahorita están jóvenes y los estoy dejando. Si en algún momento ellos quieren recibir algún consejo mío, saben que tienen las puertas abiertas”.

Además habló de sus crisis de ansiedad que ha tenido antes de los conciertos: “La estoy tratando, voy mucho mejor. Cualquier persona que tenga este tipo de problemas... que se vayan a tratar porque sientes que se te viene el mundo encima o que se te cae una cortina arriba”.

Grandes personalidades acudieron a presentación de Diamantes. / Francisco Mancera

Pero, ¿cómo le hizo para combatir este problema?: “Con terapias, platicando y tratando de hacer una vida mejor, sana, comer mejor, tratando de dormir temprano y hacer ejercicio”.

Además, recordó cómo vive el duelo de su padre don Vicente Fernández, que falleció el 12 de diciembre de 2021: “Es parte de la vida creo que son ciclos. No lo esperábamos, fue como muy repentino cuando llegó la enfermedad de mi papá, fue algo voraz, muy rápido lo que le pasó. Yo la verdad internamente pensaba que mi padre me iba a durar hasta los 120 años porque se veía con una fuerza impresionante y desgraciadamente le dio esta enfermedad y se lo llevó en un mes y medio”.

Alejandro Fernández y Vicente Fernández. / Instagram: @alexoficial

Sobre si la herencia de su papá les ha traído problemas, comentó: “No, nunca tuvimos ningún problema… todo esta en orden. Mi mamá tiene el control de todo. Mi papá siempre fue una persona muy visionaria y desde muchos años (antes) 10 o 15 años preparó su testamento para dejarnos en vida”.

Dinastía Fernández en boda de Gerardo Fernández. / Instagram: @karlaveaga

Michelle Salas ¡boda en puerta!

Por su parte Michelle Salas, habló sobre su boda con el empresario Danilo Díaz: “Van muy bien los preparativos. No me imaginaba lo difícil que era entre trabajar y organizar una boda. Parece fácil... en verdad tienes que estar súper pendiente de cada detalle. Por ahora vamos a llevar tres vestidos, pero todavía no sé”.

Michelle Salas anuncia compromiso con Danilo Díaz en Instagram. / Instagram: @michellesalas

Sobre su bisabuelita doña Silvia Pinal, dijo que no podrá estar con ella el día de su boda: “Ay mi ‘bibis’ pues mira tiene 94 años, yo la verdad lo que más quiero es que ella este cómoda y si la voy a tener en una situación que no esté cómoda, prefiero no. Pero le tengo una sorpresa a ella solita y a la familia”.

Al ser cuestionada si le gustaría que su papá Luis Miguel estuviera con ella en este momento tan importante su vida, dijo: “La verdad es que mi familia siempre está en corazón y alma. Muchas veces no podemos estar presenciales pero lo que más importa es tener el apoyo y cariño aunque sea de lejos”.

Grandes personalidades acudieron a presentación de Diamantes. / Francisco Mancera

También acudieron a dicho evento: Diego Boneta, Ximena Sariñana, Fabiola Guajardo, Erik Hayser, Eréndira Ibarra, Erick Elías, Irene Azuela, José María Torre, Alex de la Madrid, Zuria Vega, Juan Pablo Medina, Camila Valero, Luis Gerardo Méndez y Juanpa Zurita, entre otros.