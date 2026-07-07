¡Alejandro Marcovich ya salió del coma, pero “está delicado”! Su exesposa rompe el silencio: “Ha sido un milagro”

A poco más de dos meses de haber sufrido un derrame cerebral, se informa que Alejandro Marcovich, exguitarrista de Caifanes, ya salió del coma. Fue justamente su exesposa, Gabriela Martínez, la encargada de confirmar la noticia en redes sociales. Te contamos todo lo que se sabe.

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Alejandro Marcovich habría salido del coma / Redes sociales

La “milagrosa recuperación” de Alejandro Marcovich tras estar en coma

En la emisión más reciente del programa ‘Ventaneando’, la conductora Pati Chapoy dijo que Alejandro Marcovich ya estaba recuperándose del derrame cerebral que sufrió en mayo y que lo mantuvo en coma. Posteriormente, se comunicó vía telefónica con Gabriela Martínez, exesposa del artista, quien declaró:

“Alejandro está delicado, pero está bien. Ha salido del peligro. Ayer salimos de casa, con todos los cuidados debidos. Ya tiene que estar en casa porque en el hospital también corre riesgo de contagio. Fue decisión de los médicos que estuviera en casa. Ya está en casa”. Gabriela Martínez, exesposa de Alejandro Marcovich

Sobre las secuelas que ha presentado, mencionó que el “cerebro es algo maravilloso” y que, si bien ha presentado algunas complicaciones, “Alejandro ha mostrado una fortaleza increíble que hasta los médicos han quedado sorprendidos”. Según ella, los doctores han descrito su despertar como un “milagro”.

“Ha mostrado unas ganas de vivir muy fuertes. Ha superado cuadros muy delicados como neumonía, cáncer de pulmón. La cirugía fue delicada. Lo han llamado ‘el milagro’. Él tiene muy inflamado el cerebro, así que está en un proceso. Solamente tiene en su mente a su familia, para él todo es música. Le cuesta trabajo expresarse, tiene afectada el área de lenguaje. El derrame afectó varias áreas del cerebro”, expresó.

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Estado de salud de Alejandro Marcovich, exguitarrista de Caifanes / Redes sociales

¿Qué le pasó a Alejandro Marcovich, exguitarrista de Caifanes?

En el martes de TVNotas, te presentamos el testimonio de una persona que se dice muy cercana a Alejandro Marcovich. La fuente declaró que la familia del guitarrista lo maltrató en muchos aspectos. También dijo que su exesposa, presuntamente, le quitaba su dinero.

Por si esto fuera poco, sostuvo que, supuestamente, empastillaban al cantante. Mencionó que esto le ocasionaba cansancio y hambre, entre otros síntomas.

“Marcovich, antes de que le pasara todo esto, me contó que la exesposa y los hijos le suministraban medicamentos, lo empastillaban, y despertaba hasta día y medio después agresivo, apen…. y con hambre”, puntualizó.

Y es que, desde hace tiempo, Marcovich y su familia han estado en problemas. Gabriela lo denunció en su momento por presunta violencia intrafamiliar. Dicha querella fue respaldada por los dos hijos que tienen en común. Según nuestra fuente, la ex y los hijos se arrepienten de sus acciones.

“Han reflexionado y saben que le hicieron mucho daño. Es una familia totalmente fracturada. Ahora Bela sube a su Instagram fotos recordando a su padre y le escribe cosas bonitas. Todos están tristes, arrepentidos, le lloran, pero ¿qué quieren solucionar, si el mal ya está hecho?”, indicó.

Alejandro Marcovich, con su exesposa e hijos / Redes sociales y Archivo TVNotas

¿Quién es Alejandro Marcovich, exguitarrista de Caifanes?

Alejandro Marcovich Padlog es un cantante, músico y productor argentino. Actualmente tiene 66 años y es mayormente conocido por su etapa como guitarrista en la icónica banda Caifanes.

A lo largo de su vida, ha fundado y/o integrado diversos grupos como ‘Leviatán’ e ‘Imágenes de Aurora’. También ha colaborado con grandes artistas como Leonardo de Lozanne, Mario Domm y Alfonso André. Además de musicalizar algunas películas como ‘¿Quién diablos es Juliette?’.

En los últimos años, ha enfrentado diversos problemas de salud y familiares. En su momento, padeció cáncer de pulmón y neumonía. Al mismo tiempo que su propia familia lo señaló por presunta violencia intrafamiliar. Hace algunos meses, la exesposa y sus hijos sacaron un comunicado diciendo que ya estaban en vías de reconciliación con el artista.

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