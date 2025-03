Aleska ’N’ reaparece y exhibe escalofriante amenaza de muerte que asegura recibió, VIDEO

Hace unos días, Aleska ‘N’ lanzó una convocatoria urgente para una conferencia de prensa en la que aseguró que revelaría información importante junto a su equipo legal. Esto luego de ser detenida cuando salió de ‘La casa de los famosos All-stars’.

“Se les invita a la rueda de prensa que convoca de manera urgente la modelo e influencer Aleska ‘N’ y su equipo de abogados con motivo de dar a conocer a ustedes información importante respecto al proceso que está viviendo, así como de las acciones a tomar”, se lee en el escrito firmado por el coordinador de prensa, Gustavo de Anda.

La conferencia estaba programada para este miércoles, 19 de marzo, a las 13:00 horas, en la colonia San Miguel de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo.

Aleska N nuevo comunicado / Captura de pantalla

Aleska ‘N’ denuncia amenaza de muerte y no llega a la conferencia

Sin embargo, la modelo venezolana no asistió al evento, ya que sus abogados y ella, a través de una videollamada, informaron que recibió amenazas de muerte y, por seguridad, decidió cancelar su presencia. “Nuestra clienta sufrió una amenaza de muerte. Anteriormente hubo dos amenazas”, señaló su abogado, Enrique Selvas.

El representante legal explicó que Aleska ‘N’ ha recibido varias amenazas. La primera, según el abogado, ocurrió a principios de enero de 2024, cuando Aleska ‘N’ ingresó México. “Previo a eso, a Michelle le llegó un mensaje que decía que iba a conocer como era Santa Martha, Aleska bajó del avión y fue detenida”, detalló. La segunda amenaza se dio cuando Aleska ‘N’ salió de un reality show (‘La casa de los famosos All-stars) y volvió a ser detenida”.

Familia de Aleska ‘N’ recibió amenazas anteriormente, aseguran

“Dos amenazas cumplidas. Por eso, anoche, cuando se recibió esta nueva amenaza, la tuvimos que tomar muy en serio”, afirmó Selvas.

En una llamada virtual con los medios, Aleska ‘N’ ofreció disculpas por su ausencia y confirmó que fue amenazada de muerte, además de reiterar su inocencia.

“Quiero pedirles una disculpa por no estar presente en la rueda de prensa. Anoche recibí una amenaza, no he estado bien emocionalmente. No he dado entrevistas, no he ido a las galas (de ‘La casa de los famosos All-stars’), no he hecho absolutamente nada, me ha costado reponerme de esta situación. Pero quiero decirles que soy inocente, que nunca he cometido ningún delito”. Aleska ‘N’

La modelo continuó:

“Esto es parte del abuso de poder, de violencia de género. De un asunto que ni siquiera es mío. Es una expareja de mi hermana que no puede atentar contra ella y lo está haciendo conmigo, atentando contra mi estabilidad emocional, contra mi tranquilidad, mi trabajo. Estuve cinco semanas en un reality donde tenía un amparo, tengo pruebas, yo pude entrar sin problema al país, por eso entré a este reality”, agregó.

Checa: Christian Estrada reacciona al caso de Aleska ‘N’ y muestra su apoyo a Clovis, ¿socios?

Aleska ‘N’ exhibe amenaza de muerte

“Por encima del miedo tengo fe, y la fe es más fuerte que el miedo. Hoy exijo justicia. No estoy contenta porque nada me garantiza mi seguridad”, comentó Aleska ‘N’.

Finalmente, se dio a conocer el contenido de la amenaza que recibió. Se trata de un mensaje anónimo, presuntamente dirigido a la modelo:

“Suerte en tu conferencia, que Dios te acompañe. A ver si no te reúnes con él. Yo nunca pierdo”. Presunta amenaza dirigida a Aleska ‘N’

“Si la justicia es verdadera, me guardará como el ser humano inocente que soy, porque no hay peor injusticia que un sistema que, en vez de protegernos, nos castiga. Exijo justicia, que se revisen las pruebas, que se respeten las leyes y se haga justicia, no solo por mí, sino por todas las mujeres que han sido víctimas del sistema corrupto”, concluyó Aleska.

Mira: Amiga de Aleska ’N’ lanza fuertes revelaciones: “Sabe subsistir a través de los hombres”