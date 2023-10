Alessandra Rosaldo defiende a Eugenio Derbez de las críticas por su postura sobre el trabajo sin paga

La cantante Alessandra Rosaldo considera que Eugenio Derbez es criticado por cualquier cosa, tanto que ya no se toma personal los comentarios que recibe el actor y comediante en redes sociales.

Alessandra Rosaldo, esposa de Eugenio Derbez, opinó sobre los comentarios que recibió el actor, luego de que se recordará la polémica entrevista que dio a Adela Micha en la que aseguró que le molestaba cuando un joven que está buscando trabajar con él, solo lo cuestiona sobre el sueldo que podría recibir por sus servicios.

Ante esta entrevista que se realizó en 2018, por la que nuevamente le tocaron las críticas, Alessandra afirmó.

“A él que cada seis meses le toca duro y tupido por lo que sea, porque ya no se puede decir nada, ni bonito, ni feo, ni a favor, ni en contra, ni sí, ni no, porque es tristísimo, cuando lo he visto en estas crisis de las redes, que todo el equipo está patas para arriba tratando de solucionar” Alessandra Rosaldo

.

"Él siempre está en su centro, él siempre está tranquilo, como que tiene esta capacidad de desprenderse, de salirse de sí mismo, y de ver las cosas desde afuera y realmente medir qué tan graves son las cosas”, comentó Alessandra Rosaldo.

Por el contrario, para Alessandra admite que a ella si le afectaba ver las críticas a Eugenio Derbez, pero gracias al ejemplo de su esposo, hoy en día ya no le da importancia.

“No es nada fácil, eso se lo he aprendido a Eugenio a no tomarme las cosas personales, a mí antes me afectaba mucho lo que leía en las redes”, concluyó.

