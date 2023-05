Alessandra Rosaldo responde al deseo de Victoria Ruffo de estar en De Viaje con los Derbez

Victoria Ruffo dijo que estaría dispuesta a ‘viajar con los Derbez’ como parte del reality familiar de Eugenio, ¿qué piensa Alessandra Rosaldo de esto?

Hace unos días, Victoria Ruffo sorprendió al expresar su deseo de ser parte del reality, ‘De Viaje con los Derbez’ y con su sentido del humor, la ‘Reina de las Telenovelas’ indicó que su condición era que viajaran a Dubái para la temporada y solo así participaría.

“Si me invitan sí voy de viaje con los Derbez... en Dubái, vámonos a Dubái, en la cuarta, quinta y sexta (temporada), la que quieran”, dijo entre risas.

Tras esta confesión de la ex de Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo ya le respondió mediante un reciente encuentro con la prensa.

La esposa de Eugenio indicó entusiasmada, “que venga, claro”, ante las palabras de la mamá de José Eduardo Derbez.

Los Derbez presentaron la nueva temporada de su reality familiar / Instagram: @alexrosaldo

Alessandra Rosaldo aclara polémica con Victoria Ruffo

En esta entrevista, la cantante también aclaró de una vez lo que sucedió con las condolencias de la familia por la muerte de la mamá de Victoria Ruffo, pues supuestamente a José Eduardo se le olvidó mandar ese mensaje importante a su mamá.

De hecho, la polémica se hizo más grande porque Victoria negó que Eugenio le haya mandado condolencias por este duro momento en su vida, mientras él aseguraba que sí había mandado el mensaje con su hijo, “no me dijo nada, yo hasta dije, ‘qué poca abuela, pero hay un Dios que todo lo ve’... siempre ha sido imprudente, todavía hay muchas cosas por limpiar después de 30 años”, indicó Victora ante la prensa.

A José Eduardo se le habría olvidado darle las condolencias a su Victoria Ruffo por parte de la familia Derbez, por la pérdida de su mamá / Instagram: @victoriaruffo

Ahora, es Alessandra quien termina con la polémica y explicó, “cuando supimos la noticia, porque José Eduardo nos lo hizo saber a toda la familia, todos le expresamos nuestro más sentido pésame y nuestro dolor y sabe que lo acompañamos”.

Sin embargo, no lo pudieron hacer de la misma forma con Victoria porque no tienen su número de teléfono, “yo no tengo el teléfono de Victoria, la he visto una sola vez, pero por supuesto que siento profundamente, el triste momento por el qu está pasando”.