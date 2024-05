Alessandra Rosaldo se sincera sobre sus problemas con Eugenio Derbez ¡se fue de la casa!

Desde hace unos días corre un rumor de un posible divorcio entre Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo, pero ya fue desmentido por el actor mexicano.

Sin embargo, a raíz de esto, se recordó cuando hace unas semanas, Aislinn Derbez tuvo como invitada a su pódcast ‘La magia del caos’ a Alessandra Rosaldo y ahí, la cantante de ‘Sentidos opuestos’ se sinceró sobre un momento crucial en la relación con Eugenio.

Según dijo, en sus primeros años de relación vivían juntos con Aislinn, por lo que muy temprano comenzaron los problemas entre ellos debido a ello, así que ella decidió irse de la casa y mudarse a otro lado.

Alessandra Rosaldo y Eugenio estuvieron en el ojo del huracán por rumores de divorcio / Instagram

Los problemas entre Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez

La cantante dijo que se sintió muy triste porque el comediante no trató de impedir que se saliera y sintió mucho dolor. “No solamente me dejó ir sino que le acomodó perfecto porque ahora, digamos, el problema se salió de la casa, me fui a vivir a un departamento y entonces le acomodó perfecto porque, aparte seguimos siendo novios, quizá yo debí terminar la relación en ese momento, pero nunca tuve la fuerza”, señaló.

Alessandra reconoció que tener a Aislinn viviendo con ellos, quien además no es hija de Alessandra, fue duro en la convivencia y decisiones, sintiéndose anulada por Eugenio: “Pasé a ser más que una novia, no era la esposa, pero vivíamos juntos. Entonces pasé a ser la señora de la casa, aunque habíamos dos señoras de la casa, tú y yo, a ser otra vez la novia ya sin voz ni voto en ningún lado y entonces tu papá se quedó viviendo con su hija y la novia quién sabe dónde”, recordó.

“Me dolió muchísimo sentir y ver cómo me dejó ir sin ningún problema”, le confesó a Aislinn y comentó que el haberse ido de la casa se sintió como una decisión equivocada: “Pasaba por mí una o dos veces a la semana, cuando mucho íbamos a cenar y me regresaba a mi departamento y se iba, para mí fue como: ‘¿qué hice? Ahora lo veo menos, la regué’”.

“Lloraba en todas las esquinas y no era una separación real, pero fue muy duro para mí porque yo tenía el deseo profundo de formar una familia con tu papá y su postura era: ‘yo ya tengo a mis hijos grandes’ y cada vez se veía más lejos”, reconoció.

Finalmente, la separación entre ellos llegó: “Un día dije: ‘ya no puedo más, tengo que cortar de tajo porque me estoy muriendo en vida, de tristeza’, viendo que ya no solo estoy al final de la lista y entonces un día que me fue a visitar al departamento le dije, ‘te tengo que dejar, te amo, pero me duele más seguir contigo sin poder estar como me gustaría’ y ahí terminamos”, dijo.

Luego Eugenio la buscó para arreglar las diferencias y ahora tienen un feliz matrimonio y una hija en común.

