Alex Hoyer responde a quienes aseguran que se cuelga de la fama de su novia, Danna Paola

Alex Hoyer asegura que no cae en las provocaciones. Reveló que ya está acostumbrado a los comentarios negativos que hacen de él por tener una relación amorosa con Danna Paola.

Numerosos internautas se han manifestado y consideran que Hoyer no es el hombre ideal para Danna. Además, señalan que solo la utiliza para darse foco público.

Alex se presentó a un evento de una revista de circulación nacional y durante su paso por la alfombra roja respondió a una de las preguntas de la prensa. El cantante due cuestionado acerca de los comentarios que señalan que conquistó a la actriz para aprovechar su gran fama.

Alex Hoyer

“Nada, no les respondería nada. Cada quien es libre de opinar lo que quiere y de opinar lo que ve. A mí esos comentarios no me preocupan en lo absoluto. Ya también tengo muchos años dedicándome a esto y, desde que comencé, he recibido comentarios muy negativos. No es nada nuevo, no es nada que me estresa, no les diré nada. Nunca les he respondido ni les voy a responder. Cada quien tiene derecho a tener su opinión”.