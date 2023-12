Alexis Ayala y Cinthia Aparicio: ¡Quieren ser papás! ¿Con óvulos congelados?

Hablamos en exclusiva con Alexis Ayala y Cinthia Aparicio, quienes protagonizan la obra Las mujeres son de venus y los hombres ¡Ni m*dres!, y le preguntamos a la pareja cómo fue para ellos el haber vivido su boda el pasado 3 de noviembre.

Cinthia Aparicio “Estoy muy contenta de haber vivido un día tan importante que fue nuestra boda. De hecho, no he parado de ver las fotos de ese día. Fue un momento muy bonito e inolvidable para los dos. Me encantó la energía de nuestra familia y nuestros amigos”.

Cinthia aseguró que el casarse en la basílica fue un sueño hecho realidad: “Fue un sueño el haberme casado en la basílica, no sabemos cómo expresar lo que sentimos, después de haber vivido un día tan importante en nuestras vidas, te puedo decir que ese día se volvió especial y siempre se quedará en nuestros corazones”.

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio hablan de lo bien que les va en su matrimonio / Alejandro Isunza

El actor no se quedó atrás y también expresó su sentir por haberse casado en la Basílica de Guadalupe. Así lo dijo:

“Quiero decir algo muy importante, yo también tenía la ilusión de casarme en la basílica. Mi esposa me decía: ‘es mi boda’ y yo le respondía: ‘es nuestra boda’ (ríe). Sin embargo, ahora entiendo que si la novia no tiene esas ganas y esa energía para hacerlo, no habrá una fiesta tan alegre y nuestra boda estuvo llena de felicidad y energía positiva”.

Ayala comentó que en su matrimonio no hay lucha de poderes, sino una suma de amor y dejaron claro que no les importa la diferencia de edades

“Los dos llevamos las riendas de la casa. Una relación es de dos y lo bonito de todo es que tenemos una comunicación padre como pareja y juntos tratamos de resolver las cosas que se lleguen a presentar. Seguramente nos preguntas esto por lo de la liga: ‘¡No, con la boca! (ríe)”. Alexis Ayala

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio hablan de lo bien que les va en su matrimonio / Alejandro Isunza

Alexis Ayala “La verdad es que son acuerdos, todo depende de las circunstancias. En nuestra relación no hay una lucha de poder, hay una suma de amor. Eso es lo que procuramos hacer todos los días y deseo que siempre sigamos así”.

Por otra parte, Cinthia nos platicó la forma en la que arregla los problemas con su esposo y lo celosa que se volvió con él.

“Lo bonito de todo es que siempre tratamos de arreglar las cosas de la mejor manera. Es decir, a veces cuando queremos pelear yo le he dicho a Alexis que nos salgamos a la sala, porque en nuestro cuarto es un lugar de paz y de amor”. Cinthia Aparicio

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio hablan de lo bien que les va en su matrimonio / Alejandro Isunza

Cinthia Aparicio “Yo soy la más celosa, nunca había andado con un actor y ahorita que ya estamos casados pues ya no es lo mismo cuando lo veo en las escenas besándose con alguien, llega un momento donde comienzo a sentir fuego por dentro, pero ahí la llevo (ríe)”.

“Ambos entendemos que así es nuestro trabajo, así nos conocimos y a eso nos dedicamos. Todo se basa en el respeto con el que trabajas y la verdad es que somos personas muy profesionales”. Alexis Ayala

La actriz le mandó un mensaje a las mujeres que quieren con su esposo

“Estoy muy orgullosa de que mi esposo sea deseado por muchas mujeres, pero ¿Qué creen?, es mío (ríe)”. Cinthia Aparicio

Por otro lado, la pareja nos confesó quién es más cachondo en la intimidad y hasta cuándo planean tener hijos

Alexis Ayala “Los dos somos cachondos en la intimidad, pero ella es la que me ha dado muchas sorpresas muy padres (ríe)”.

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio hablan de lo bien que les va en su matrimonio / Alejandro Isunza

“Yo espero que en cinco años nos podamos convertir en papás. La verdad es que quiero pisar más fuerte mi carrera. Quiero realizarme en mi carrera y seguir creciendo profesionalmente. Después me enfocaré en eso, yo tengo metas personales y si no las cumplo, no podré estar tranquila conmigo”. Cinthia Aparicio

Al respecto, Alexis señaló: “Yo la apoyo totalmente. Yo no soy nadie para quitarle sus sueños, ni ella está conmigo para quitarme los míos. Yo también tengo muchos sueños personales, profesionales, familiares, individuales y en pareja”.

Finalmente, los esposos dijeron que han pensado en congelar los óvulos fertilizados y Alexis mencionó sentirse encantado de que su esposa sea su jefa en ‘Las mujeres son de venus y los hombres ¡Ni madres!’

Para finalizar, el actor nos dijo cómo es su esposa como jefa: “Me encanta que mi esposa sea mi jefa, aunque es estricta (ríe) y les diré una cosa, ella ha hecho un muy buen equipo con Miguel Briones. Él es una cabeza increíble y han tenido una comunicación muy padre entre ellos dos. Le ha enseñado mucho a Cinthia para que ella crezca. La admiro mucho”.