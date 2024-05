Alfredo Adame destapa la verdadera razón por la que se distanció de sus hijos con Mary Paz Banquells

A principios de mes trascendió que el hijo de Alfredo Adame y Mary Paz Banquells, Alejandro Adame, se unirá en matrimonio con su actual pareja sentimental.

Banquells, exesposa de Alfredo, dio conocer en una entrevista que su hijo, Alejandro, sellará su unión matrimonial con su actual pareja sentimental, pero lo que llamó la atención fue si el exparticipante de La casa de los famosos será invitado a este tan importante evento.

Al preguntarle la prensa si Alfredo estará invitado Banquells dijo: “No creo que vaya porque va a estar toda mi familia. No vaya a ser que nos agarre a todos a bicicletazos”. Por otra parte, Alex Adame respondió: “Sin comentarios. Tenemos que planear mucho. No creo que llegue, pero vamos a ver qué pasa”.

¿Alfredo Adame irá a la boda de su hijo Alejandro Adame?

Poco después, Alfredo Adame rompió el silencio y por primera vez habló del tema de sus hijos, en exclusiva para TVNotas.

“Para mí no existe el que se va a casar. Esa familia, para mí, no existe”, confesó el histrión. Incluso, aseguró que no volvería a tocar el tema de sus hijos, dado que él solo reconoce como su hija a Vanessa Adame.

Alfredo Adame destapa el motivo de su distanciamiento con sus hijos

Recordemos que, desde 2022, el exintegrante de La casa de los famosos está distanciado de sus hijos tras la separación de su exesposa Mary Paz Banquells. Ellos tomaron partido por su mamá y el actor decidió sacarlos de su vida y hasta de su testamento.

Ahora, el histrión se sinceró con Anette Cuburu en su canal de YouTube, ‘Anetteando’. La conductora le cuestionó sobre el distanciamiento con sus hijos y él contestó de manera contundente.

Aseguró que esta controversial situación inició después de que decidió “quitarle” el poder económico a su exesposa. Fue entonces cuando sus hijos le dejaron de hablar.

“Los hijos empiezan a hacerme a un lado, a discriminarme, cuando le quito a la mamá el poder económico y le dejo de hablar, me empiezan a hacer a un lado”. Alfredo Adame

Desde ese momento, Alfredo remarcó que Mary Paz puso en su contra a sus hijos. Por esta razón, decidió alejarse de ellos. Incluso, desconocerlos.

Alfredo Adame “Me los estuvo echando en contra y un día dije: ‘No son mis hijos’”.

Finalmente, Adame reiteró que no irá a la boda de su hijo Alejandro, ya que él no va a eventos de “desconocidos”.

Al momento, Alejandro Adame, Sebastián, así como Mary Paz Banquells no se han pronunciado respecto a las declaraciones de Alfredo.

