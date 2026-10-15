¿Alfredo Adame irá a la cárcel? Lo declaran culpable de discriminación y hoy definirían su condena

Alfredo Adame enfrenta un momento decisivo en su batalla legal contra Gustavo Adolfo Infante. El actor fue declarado culpable de discriminación contra la madre del periodista y este jueves 15 de octubre podría conocerse la sanción que deberá cumplir. ¿Realmente podría terminar en la cárcel?

Alfredo Adame / Redes sociales

¿Por qué Alfredo Adame fue declarado culpable de discriminación contra la madre de Gustavo Adolfo Infante?

Alfredo Adame fue declarado culpable del delito de discriminación en agravio de Elvia Inés Seañez, madre del periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, tras un proceso judicial relacionado con declaraciones públicas realizadas en 2022.

De acuerdo con los reportes del caso, el fallo judicial se emitió el pasado 8 de octubre de 2026, después de que las autoridades analizaran los señalamientos que dieron origen a la denuncia.

Aunque el actor perdió esta batalla legal, todavía no se ha confirmado que deba ingresar a prisión, pues falta conocer la sanción que determinará el juez.

Alfredo Adame y Gustavo Adolfo Infante en batalla legal desde 2022 / TVNotas

¿Cuántos años de cárcel podría recibir Alfredo Adame por discriminación?

Alfredo Adame podría enfrentar una pena de hasta tres años de prisión por el delito de discriminación, según los reportes sobre el proceso judicial que enfrenta en la Ciudad de México.

Sin embargo, los tres años representan una posible pena, no una condena ya impuesta. La autoridad judicial deberá establecer la sanción correspondiente.

¡Gustavo Adolfo Infante llega al juzgado!

🚨 ¡Gustavo Adolfo Infante llega al juzgado! El periodista fue el primero en arribar al juzgado, donde hoy se determinará la sentencia contra el actor Alfredo Adame. A su llegada, compartió que su mamá, de casi 90 años, se encuentra triste y nerviosa ante este proceso. 🎥 Video: Mancera / Laura Palmer — @TVNotasmx (@TVNotasmx) October 15, 2026

¿Cuándo se conocerá la sentencia de Alfredo Adame y qué pasará con el actor?

La audiencia para definir la sanción de Alfredo Adame está prevista para este jueves 15 de octubre de 2026, a las 14:00 horas, tiempo del centro de México.

Durante esta etapa, el juez deberá determinar las consecuencias legales del fallo de culpabilidad por discriminación contra la madre de Gustavo Adolfo Infante.

Hasta el momento de esta publicación, no se ha confirmado una condena definitiva de prisión contra Alfredo Adame. Será la resolución judicial la que permita conocer si el actor deberá enfrentar una pena de cárcel o una sanción distinta.

¡Así llegó Alfredo Adame!

🚨 ¡Alfredo Adame sale decepcionado de la justicia! El actor llegó a su última audiencia y expresó su inconformidad con el proceso legal. Además, aseguró que interpondrá un amparo para continuar con su defensa. 🎥 Video: Mancera / Laura Palmer https://t.co/2nUwgq3aRk — @TVNotasmx (@TVNotasmx) October 15, 2026

¿Por qué Gustavo Adolfo Infante demandó a Alfredo Adame?

Fue en el año 2022 cuando el polémico actor y conductor de televisión hizo fuertes declaraciones en contra de la madre del periodista de las exclusivas, por tal razón Infante se lanzó con todo en el terreno legal en contra de Alfredo Adame.

“La mamá era bruja negra, la mamá les daba peyote y les daba hongos en una pocilga donde vivían, y donde la hermana te pasaba el huevo negro y en lo que los otros estaban en su viaje, este mequetrefe (Gustavo Adolfo Infante) les sacaba dinero de la cartera y todo el rollo, y tengo quien lo cuente. Entonces, yo sólo conté lo que me dijeron y que tenga 85 años no le quita que haya sido bruja negra y que haya robado gente y que haya sido lo otro que fue. (...) El que tiene un pasado negro no soy yo (...) Hay fotos de la pocilga y de los informantes”, dijo Alfredo Adame para El Gordo y la Flaca en 2022

Alfredo Adame habla de su audiencia con Gustavo Adolfo Infante / Mezcalent

¿Cuál fue el veredicto contra Alfredo Adame tras la denuncia de Gustavo Adolfo Infante?

Gustavo Adolfo Infante salió de la audiencia contra Alfredo Adame y habló con los medios de comunicación sobre la resolución del juez, quien, según explicó el periodista, declaró culpable al actor por el delito de discriminación.

Acompañado de sus abogados, el conductor reveló que Alfredo Adame fue condenado a realizar 33 días de trabajo en favor de la comunidad y a pagar una multa de 67 mil 628 pesos, cantidad que, de acuerdo con su defensa legal, podría conmutarse por otros 16 días de trabajo.

“El cuate está condenado, es culpable, pero vamos a apelar la decisión”, expresó Gustavo Adolfo Infante ante las cámaras.

Los abogados del periodista también explicaron que el juez ordenó la reparación integral del daño, aunque la cantidad correspondiente al daño moral se determinará posteriormente, una vez que la sentencia quede firme.

Gustavo Adolfo Infante / Francisco Mancera

¿Gustavo Adolfo Infante busca que Alfredo Adame pase tres años en la cárcel? Sus abogados apelarán la sentencia

Gustavo Adolfo Infante no quedó conforme con la sentencia contra Alfredo Adame y, al salir de la audiencia, confirmó que sus abogados buscarán apelar la resolución, pues consideran que existen elementos suficientes para imponerle una sanción mayor.

La defensa del periodista explicó que, desde el inicio del juicio, solicitaron una pena de tres años de prisión, la multa máxima y una disculpa pública, como parte de las medidas de reparación y garantías de no repetición. Sin embargo, el juez no aceptó todos sus argumentos.

“Nosotros desde un inicio, en los alegatos de apertura y clausura, planteamos que se debía imponer, por la gravedad del ilícito, la pena de tres años y el máximo de la multa”, señaló uno de sus abogados.

Por su parte, Gustavo Adolfo Infante aseguró que buscará una sanción más severa para Alfredo Adame y sostuvo que la resolución podría sentar un precedente para otras personas que consideren haber sido agraviadas por el actor.

“Hay algo importantísimo aquí, que ya se condenó a Adame por violencia. Entonces, todas las mujeres a quienes ha ofendido: Pati Chapoy, Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Joanna Vega-Biestro, Rocío Banquells, Maribel Banquells y todas las que ya conocemos, ellas, si meten en este momento una denuncia...”. Gustavo Adolfo Infante

Finalmente, los abogados aclararon que la sentencia todavía puede ser apelada por ambas partes. Mientras la defensa de Adame podría impugnar el fallo condenatorio, el equipo legal de Gustavo Adolfo Infante buscará que se revise la pena y la reparación del daño.