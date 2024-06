Alfredo Adame revela que estará detenido en el Torito por varias horas ¿Cuál es la razón?

Vaya sorpresa la que nos llevamos la mañana de este viernes 14 de junio, debido a que Alfredo Adame dio a conocer a través de su cuenta oficial de Instagram que iba rumbo al Torito, esto debido a que un juez lo ordenó.

El ex participante de ‘La casa de los famosos’ de Telemundo compartió un video en sus redes sociales para informar que estará por unas horas en un Torito de la Ciudad de México.

Lee: Christian Nodal ya estaría engañando a Ángela Aguilar, según Ramsés Vidente

El ex conductor también informó que el tiempo que pasará en el Torito serán 6 horas, por lo que espera estar saliendo a la 1 de la tarde. Además, Adame confesó que deberá cumplir con lo que pidió el juez, pues esto es consecuencia de haberle dicho sus cosas a un periodista.

Alfredo Adame

“Me tengo que meter seis horas, porque le men... la mad… a un periodista y la juez me puso 6 horas de arresto. Entonces, ahorita tengo que ir voluntariamente a meterme 6 horas al Torito. Si no escuchan de mí en la mañana, hasta la tarde me comunico, voy de recluso al Torito”.