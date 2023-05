Alicia Machado asegura que su romance con Christian Estrada llegó a su fin

Por algunos meses Alicia Machado y Christian Estrada se dejaron ver muy enamorados en redes sociales.

A finales del mes de marzo, Alicia Machado y Christian Estrada compartieron unos videos, en donde se dejaron ver muy contentos. Esta situación desató los rumores de un posible romance.

A pesar de que subían muchas fotografías en sus historias de Instagram, la ex Miss Universo dijo que prefería mantener su vida sentimental en privado.

Sin embargo, este romance habría llegado a su fin, pues al parecer Alicia fue la que tomó la decisión de continuar soltera y no relacionarse con Christian Estrada.

Christian Estrada y Alicia Machado han estado muy cerca / Instagram: @estradac11

A través de un live que realizó en su cuenta de Instagram y que fue retomado por algunos usuarios de TikTok, la ganadora de La Casa de los Famosos reveló las razones por cuales le puso punto final a su relación con el modelo.

“Que pena pero next, así que ya aclarado el punto pues. Que se queden quietos y yo sé que estaban muy preocupados por mí los últimos dos meses, pero no pasa nada, yo soy una señora adulta con experiencia y me gusta pasármela bien”, dijo.

La conductora aseguró que disfruta del momento, sin embargo, sabe cuando terminar una relación para estar bien con ella misma.

“Me la paso bien un rato cuando se puede, se puede y si no next. Un beso y a mí se me respeta, cuando yo estoy alguien yo respeto para que me respete así que next”, agregó.