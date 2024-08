Alicia Villarreal: Supuesta amante de Cruz Martínez suplica ayuda de la cantante; ¿cuál es el motivo?

El matrimonio entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas. Todo comenzó cuando se dio a conocer una supuesta infidelidad del productor tras filtrarse una fotografía en la que se le ve con una mujer misteriosa en un bar.

Su esposa, quien se encontraba de gira en ese momento, se enteró de la situación durante un encuentro con la prensa. Su reacción al saber esto fue simplemente darse la vuelta y no seguir hablando al respecto.

Si bien Alicia no ha querido dar declaraciones al respecto, Gustavo Adolfo Infante informó que la artista le confesó fuera de cámaras que ya se había separado definitivamente del músico: “Me dijo: ‘Gustavo, no es la primera y va a ser la última, porque esto ya se acabó’. Le digo: ‘¿Definitivamente?’. Y me dice: ‘No hay vuelta atrás’”, señaló el periodista.

En cuanto a la identidad de la mujer misteriosa, se especuló que era Germaine Valentina, una cantante que colabora con Martínez. No obstante, la joven ha negado ser la tercera en discordia y hasta resaltó que continuará trabajando con Cruz. Otros han dicho que se trataba de Lorena Torruco, con quien ya llevaría varios años de relación.

Germaine Valentina pide ayuda de Alicia Villarreal

A pesar de que dejó en claro que no era la amante del productor, muchos siguen atacándola en redes. De acuerdo con la joven, muchos afirman que ella sí es “la otra mujer de Cruz”, pero lo niega para no afectar su carrera musical.

Mediante un video para redes sociales que fue retomado por el programa ‘Venga la alegría’, sugirió que Alicia, lejos de parar la polémica en su contra, la está “alimentando” al reaccionar a publicaciones en las que se habla mal de ella.

“Ella al darle like a los clips en los que se habla mal de mí. No sé su razón para darle like. Al ella hacer eso, pues el público que la sigue, pues piensan que yo estoy desmintiendo, pero ella está confirmando o algo así” Germaine Valentina

Debido a esta situación, hizo un llamado para que su colega ponga un alto a todo esto y salga a aclarar las cosas, pues cree que es injusto que la sigan señalando como “la otra”, cuando realmente no hay “motivos”.

“Entonces, pues como por la misma parte de la empatía y de la sororidad, me gustaría también que ella pues me ayudara aclarando esas cosas, porque se sabe que no soy yo. He tenido muchos ataques y sobre todo como de cuentas falsas, no sé, muchos hates. Ella sabe que no soy yo”, afirmó.

Para finalizar, reveló que, desde que la foto salió a la luz, Cruz no se ha comunicado con ella para apoyarla u ofrecerle una disculpa por todos los ataques en su contra.

“No ha habido más comunicación y no puedo decir nada porque creo que también está personalmente atravesando momentos muy difíciles”, concluyó.

¿Cruz Martínez le fue infiel a Alicia Villarreal?

En medio de todo este escándalo, fans se encargaron de recordar en redes una entrevista de TVNotas de hace más de 10 años, en la que una joven, quien era presidenta del club de fans del cantante, contó que había tenido una relación de varios años con Cruz Martínez y que su hijo, entonces de un año, era del todavía esposo de Alicia Villarreal

Tiempo después, en 2013, en entrevista de TVNotas (edición 833) con el papá de Alicia, Víctor Villarreal, aclaró que esto no era cierto, e incluso habló de pruebas. Checa toda la info dando click aquí.

Revista TVNotas, 808, mayo 2012 / Revista TVNotas 808, mayo 2012

