Américo Garza nuevamente acusado de coqueteo, ahora por otra chica; Karla Panini responde

Karla Panini sigue en el ojo del huracán por la supuesta infidelidad de su esposo, Américo Garza. Hace unos días, una tiktoker hondureña identificada como Stefany Mendoza compartió en TikTok unas supuestas capturas de pantalla y aseguró que Garza coqueteó con ella.

La usuaria de TikTok compartió capturas de pantalla de una presunta conversación con Garza, en la que él la invita a visitar México y le dice: “Me encantas”. En su publicación, la tiktoker escribió: “Ya ven que nadie es fiel, justicia para Karla Luna. Siempre llega el karma”.

Otra joven llamada Steph también le escribió al creador de contenido Maurg1 en un video que él publicó sobre el caso de la presunta infidelidad de Américo Garza, asegurándole que también había chateado con él y que le había coqueteado.

“Yo subí un reel a mi Instagram hablando de ese chisme y resulta que otra chica también llamada Steph me comentó hace 15 horas, yo también tengo conversación con él por si te interesa la grabación. Les soy honesto, yo pensé que seguro es sarcasmo o mentira porque sí creí que Américo le era fiel a Karla Panini y que me manda una grabación de pantalla. Como tú lo sabes, una grabación de pantalla es muy difícil de falsificar”, dijo el creador de contenido Maurg1.

El influencer explicó que se puso en contacto con la chica mexicana para que le mostrara las pruebas. Ella le reveló que Américo Garza ya había borrado los mensajes, pero logró grabar su pantalla con algunos chats que tuvo con él.

En el video aparecen mensajes de Steph, en los que supuestamente Américo Garza le pone:"¿por qué te chiveas?” ella responde “ay ya siento que te manejan la cuenta por eso mejor callo” y él responde que “no” y le envía una solicitud de videollamada.

“Como verán, no es una infidelidad tan cañona, pero es un flirting, están ligando ese changuito de ojos. ¿Tú permitirías que tu novia o novio esté conversando así y además le llame?”, comentó Maurg1.

Karla Panini reacciona al supuesto coqueteo

En sus historias de Instagram, la regiomontana se burló de la situación: “Ahora resulta que todas quieren, no paramos de salir de amantes, de postularse de amantes. Ya no hallan ni qué. Primero decían que nadie lo quería, que no valía queso y hoy ya es el más peleado, todas levantan la mano para ser la amante”, dijo entre risas en su cuenta de Instagram.

Aseguró en broma que por eso le iba a cargar más la cuenta a Américo Garza en Costco.

“Si salen más, avisen para meterle más a la cuenta de Costco, de Palacio de Hierro y alguna agencia de autos que se atraviese”. Karla Panini

“Necesito dinero y estoy pensando en vender un 0j0, total ni veo cuando me engañan. Saludos a mis 300 mil socias y el número va en aumento”, escribió en tono sarcástico Panini, acompañando el video donde reaccionó sarcástica ante esta nueva polémica.

Karla Panini y Américo Garza continúan siendo tema de conversación en las redes sociales, generando polémica y reacciones por parte de sus seguidores y detractores. Mantente atento para más actualizaciones sobre esta controversia.

