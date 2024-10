Amiga de Juan Gabriel acusa a Martha Figueroa de charlatana y mentirosa: “¡No la soportaba!”

Juan Gabriel falleció en 2016 en Santa Mónica, California. Sin embargo, Martha Figueroa, el influencer Jorge Carbajal y Joaquín Muñoz dicen que el ‘Divo de Juárez’ sigue vivo.

Silvia Urquidi, quien fuera mánager y la persona más cercana al cantante, les pide que acaben con eso y que dejen de lucrar.

“¿Qué diera yo porque estuviera vivo? Si Alberto viviera, a una de las primeras que buscaría sería a mí y a Enrique Kamura, gente que estuvimos con él. Jamás hubiera contactado a Martha. Juan Gabriel no la podía ver, ¡no la soportaba! Y lo sabe Pepillo Origel, porque Alberto aceptó hace muchos años ir a un programa de él, pero la condición fue que no estuviera Martha”.

“Martha vive del nombre de Juan Gabriel. Quiere seguir manteniéndose de él. Hizo un libro al mes de haber muerto Alberto. Este no prosperó. Nunca convivió con él. Dice tener pruebas ¿Por qué no las muestra?, ¡Miente! Jorge Carbajal es otro que se cuelga de esto”. Silvia Urquidi

¿Por qué Juan Gabriel no soportaba a Martha Figueroa?

¿Por qué no soportaba Juan Gabriel a Martha?: “Él tenía restricciones con algunos periodistas. Era receptivo. De Martha se expresó muchas veces mal. No la quería. Alberto era muy especial para tener amistades”.

“Que deje de estar con esas mentiras. Juan Gabriel y su nombre seguirán vendiendo y mucho. Por eso ella habla de él. Sin bases ni sustento. Recuerdo que hizo hasta un video. Ella tiene un sueldo, pero se sigue aprovechando de Juan Gabriel”.

Silvia Urquidi “Yo presenté el acta de defunción de Juan Gabriel. Se la comparto. También le digo a Jorge Carbajal que, al inicio, una persona que trabajaba con él me quería vender un video en el que, decía, Alberto estaba escondido en una casa de Morelos. Según Carbajal lo vio y querían mucho dinero por el video. Era un chantaje. No me quise involucrar. Jorge y Martha ¡son unos charlatanes!”.

Amiga de Juan Gabriel está harta de los charlatanes

“Engañan a la gente. Jorge y Martha se meten a sus redes hablando del tema y la gente les paga. Juan Gabriel, después de muerto, les sigue dando dinero. Que la gente no les crea. Yo nunca he lucrado con el nombre de Alberto Aguilera. No somos iguales”.

Les manda un reto: “Alberto no era de reunirse con las personas. Se comunicaba a través de correos. Martha Figueroa: Si tienes un correo de Juan Gabriel, te reto a que lo muestres. Mínimo una foto. ¡No existen porque nunca tuviste relación con él. ¡Deja de mentir! ¡Mentirosa! ¡Charlatana!”.

“Martha apoya a otro chantajista, Joaquín Muñoz, que se inventó el romance. Sé los gustos que tenía Alberto y Joaquín no figuraba en estos. Trabajó con Alberto y lo corrió porque era ‘pollero’.Pasaba indocumentados a Estados Unidos. Alberto me lo dijo. Martha y todos estos ¡Son mitómanos!”, concluyó.

Esto ha dicho Martha Figueroa sobre Juan Gabriel

DIC. 2016 “Juan Gabriel: un amor eterno”. Es un libro que reúne entrevistas que la periodista realizó a famosos que lo conocieron.

AGO. 2023 Se estrenó la serie de Unicable Divo o muerto y habló sobre la investigación en la que, según Figueroa, Juan Gabriel vive.

FEB. 2024 En entrevista con Yordi Rosado, aseguró que nadie ha cobrado la herencia del divo porque está vivo y que él le ha revelado cosas.

