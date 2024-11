Amigo cercano de Ernestina Sodi revela la periodista logró perdonar a Laura Zapata y a los agresores

El fallecimiento de Ernestina Sodi, periodista y hermana de las reconocidas actrices Thalía y Laura Zapata, conmocionó a su familia, amigos, seguidores y al mundo del entretenimiento.

Su hija, la actriz Camila Sodi, dio a conocer la triste noticia a través de una historia en su cuenta de Instagram. Según la actriz, Ernestina había sufrido dos infartos que derivaron en la ruptura de la aorta, lo que la mantuvo en estado crítico durante varios días hasta su deceso en terapia intensiva.

Distancia irreparable: la difícil relación entre Laura y Ernestina

La relación entre Laura Zapata y Ernestina Sodi había sido complicada y tensa desde hace años debido a un episodio traumático en sus vidas. En 2002, ambas fueron secuestradas, un hecho que marcó profundamente sus vidas y que terminó rompiendo lazos familiares.

Tras la liberación de ambas, las tensiones aumentaron cuando miembros de la familia Sodi insinuaron que Zapata podría haber estado involucrada en el secuestro. Laura negó rotundamente estas acusaciones y optó por cortar cualquier relación con sus familiares.

Este distanciamiento entre las hermanas se reforzó cuando, tres años después del secuestro, Ernestina Sodi publicó un libro en el que detallaba sus vivencias durante el cautiverio. Las declaraciones de Sodi y su postura en torno a los hechos generaron una ruptura prácticamente irreparable entre ambas.

Cuando se supo que Ernestina cayó en el hospital por esta complicación de salud, Laura Zapata no fue a visitarla, según contó en entrevistas a medios en los que hizo público que había mandado mensajes a las hijas de su hermana y deseaba su pronta recuperación.

Así también, al recibir la noticia de su fallecimiento, Laura Zapata declaró que no asistiría al funeral de Ernestina, indicando que respetaría la privacidad del evento y evitaría que su presencia desviara la atención.

“En lugar de llorar su partida, prefiero celebrar la vida de mi media hermana”, expresó Laura, afirmando que ella y sus hijos enviarían una corona en representación de la familia Sodi Zapata y que mantendrían sus pensamientos en honor a la memoria de Ernestina.

Una despedida en paz, la misa organizada en Mérida

El empresario y amigo cercano de Ernestina, Fernando Islas Salvatori, organizó una misa en Mérida, Yucatán, para despedir a la periodista.

“Mérida era su paraíso, el lugar donde encontró su paz”, comentó Islas Salvatori, recordando cómo Sodi había encontrado en esa ciudad la tranquilidad que tanto buscaba.

El empresario también reveló que Ernestina había viajado recientemente a Madrid, donde estuvo cuidando a sus nietos mientras su hija Camila Sodi filmaba una serie.

“Me habló un día antes de regresar a la Ciudad de México. Tengo aquí el audio porque es bellísimo y lo sentí como una despedida”, mencionó Fernando.

En este mensaje de voz, se escucha a Sodi decir: “Yo sigo en Madrid... pero ya en dos días llego a la ciudad y luego voy a arreglar mis cosas y luego no sé cuándo regrese a mi paraíso”.

El perdón y la paz interior de Ernestina Sodi

Uno de los detalles más conmovedores revelados por su amigo Fernando Islas fue que Ernestina había encontrado la paz, perdonando a quienes la lastimaron.

“Se fue feliz, en paz. No tenía una sola piedra cargando. Ella perdonó a su violador. Perdonó a sus secuestradores. Perdonó absolutamente a todos y ahí encontró la paz”, relató el empresario.

Este acto de perdón reflejó el camino de introspección y sanación que Sodi recorrió en sus últimos años, convirtiendo su dolor en una enseñanza de paz. Además, el empresario aseguró que Ernestina también logró perdonar a Laura Zapata.

“Por medio de ustedes me llega escuchar Laura Zapata. Hace un mes estuvimos en una piscina en la hacienda de Sotuta de Peón con mi esposa… escribiéndoles a Laura Zapata y un hermano con el que tuve alguna diferencia. Nunca me habló mal de Laura- Jamás me habló mal de sus hermanas”, mencionó Fernando Islas Salvatori.

En sus últimos días, Ernestina Sodi dejó un mensaje de reconciliación que trasciende el dolor vivido, y su fallecimiento abre una reflexión sobre la importancia de sanar las heridas del pasado.

