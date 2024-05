Ana Bárbara responde a la posibilidad de que Maribel Guardia sea la mediadora en sus conflictos familiares

Una fuerte polémica en torno a la familia de Ana Bárbara ha acaparado los reflectores. José Emilio Levy fue quien destapó que el prometido de la cantante maltr4taba a sus hermanos y más tarde un distanciamiento familiar se reveló.

Los papás y el hermano de Ana Bárbara están distanciados de ella porque han dicho que no les gusta cómo se conduce José Ángel Muñoz con los menores, además de que han notado cambios en la actitud de la cantante que los han llevado a tener discusiones.

Pese a que muchos se han manifestado en cuanto a esta fuerte polémica, incluso, la misma Ana Bárbara reaccionó al comunicado de su madre, la cantante destacó que nunca compartiría su vida con alguien que “no valga la pena”.

Maribel Guardia tuvo un encuentro con la mamá de Ana Bárbara

Tras esta situación, Maribel Guardia también intercedió en esta situación y reveló que habló con la mamá de la cantante, y dio su opinión en cuanto a lo que está sucediendo en la familia de su colega.

“Pues mira, tiene tantos hijos. Claro que sí que las dos sufren, pero qué difícil como madre. Yo sé lo que está sufriendo Ana Bárbara. También sé lo que sufre la mamá y total que así es esto”. Maribel Guardia

Agregó: “Lo que le pido a Dios es que no metan enemistad en esta familia porque son una familia. Que Dios los bendiga, tanto a Ana Bárbara como a la mamá y merecen ser felices. Yo he tratado justamente eso, de darle ese amor a las dos y decirles: ‘No permitan que entren chismes. No le hablen a la prensa’”.

¿Ana Bárbara dejará que Maribel Guardia sea mediadora en sus problemas familiares?

Ahora, la intérprete de Bandido fue cuestionada sobre el encuentro de Maribel Guardia y su mamá, María de Lourdes Motta. Manifestó su postura ante la posibilidad de que ella sea mediadora en el conflicto familiar.

“Maribel, te amo. Hay cosas que son un proceso y esos procesos, muchas veces, se llevan bien así en el interior y en la privacidad. Prefiero no comentarlas ahorita por el rumbo que están tomando”. Ana Bárbara

La cantante explicó a la prensa las razones por las cuales ya no quiere hablar de sus controversias familiares de manera pública. Dejó claro que ella tiene derecho a guardar su distancia en cuanto a esta situación.

“Tengo derecho a guardar mi distancia en todos los asuntos emocionales, con ustedes, cuando son cosas que siento que pueden llegar a afectar en mi día a día”. Ana Bárbara

Finalmente, habló sobre la disputa legal que llevó a cabo contra José Manuel Figueroa sobre la autoría de un tema e indicó que todo el proceso va muy bien.

“Muy bien, porque lo que es de ti, es tuyo, pues nadie te lo quita”, agregó.

Al momento, Ana Bárbara dejó claro que ya no se pronunciará más respecto a toda la controversia familiar que enfrenta actualmente.

