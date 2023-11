Ana Brenda está feliz tras retirarse los implantes mamarios: “Fue por salud”

La actriz señaló que ya cumplió un mes de su cirugía para quitarse los implantes que se había puesto hace diez años. Además, de que lo hizo más por un tema de salud que por estética.

En TVNotas platicamos con la actriz quien había preocupado a todos sus fans, luego de compartir unas fotos en el hospital y no se sabía el motivo de su estancia en ese lugar. “Me removí los implantes. Ya tenía mucho tiempo con ellos. Fue por salud. En mi caso ya no me sentía bien. Traté de buscarle por muchos lados con doctores y era una cosa y luego otra”.

Ana Brenda tomo la decisión de removerlos porque ya no se sentía a gusto. “Me fueron encontrando varias cosas, que no podría decir que era en sí. Entonces dije ya me tocaba, lo voy a hacer y también por cuestión de comodidad. Yo no me sentía nada bien. Ahí voy con mi recuperación”.

Liliana Carpio

Además, contó cómo ha sido este proceso respecto a esta cirugía. “Estoy cumpliendo un mes. No es mucho tiempo. No ha sido sencillo y más porque sigo trabajando. No deja de ser una intervención y una recuperación, pero yo creo que lo que aprendí de esto es a escuchar a mí cuerpo. Hay que ir con el doctor hasta dar con algo que te sienta sentir bien”.

Al preguntarle si ahora que ya se recupere de su intervención le gustaría posar para una revista de caballeros señaló: “Gracias por la pregunta, lo tomó como un piropo. Pero si antes no lo hice, ahora menos. Es una cuestión más de salud. Creo que si dejamos de pensar más en cómo se ven, creo que vamos avanzando”, conlcuyó.

Foto: Liliana Carpio

Ana Brenda asistió a la develación de las 100 representaciones de la obra Anastasia el musical de Braodway en el Teatro Telcel, ya que fue la madrina de lujo esa noche tan especial, donde el público salió muy satisfecho de haber visto una puesta en escena de una calidad de primer mundo.