Ana Gabriel permanecerá hospitalizada; su estado de salud empeoró: “No me suelten”

El pasado 15 de mayo, trascendió que el concierto de Ana Gabriel, programado para ese día, en la Arena Movistar de Chile sería pospuesto por “un cuadro severo de influenza” que contrajo la cantante.

Ana Gabriel fue diagnosticada con influenza

Por esta razón, dicho evento fue aplazado para el 20 de mayo, pues sus médicos le recomendaron reposo total. Más tarde, la famosa sorprendió en redes sociales con un video desde el hospital, lo que encendió las alarmas sobre su estado de salud.

En su video, la sinaloense explicó que, tras la presentación del pasado lunes, fue ingresada al hospital, donde le diagnosticaron influenza, que de no ser tratada a tiempo, podría causar neumonía.

Ana Gabriel / Instagram: @anagabrieloficial

Te puede interesar: Ana Gabriel publica preocupante video desde el hospital tras posponer concierto en Chile

Empeora el estado de salud de Ana Gabriel

Tras varios días de dar a conocer que fue hospitalizada, la intérprete de ‘Simplemente amigos’ utilizó sus redes sociales para informar a sus seguidores que su salud empeoró luego de ser diagnosticada de influenza. Esto derivó en que la cantante no se presentara y pospusiera, de nuevo, su concierto del pasado lunes 20 de mayo. Ahora, la presentación en Chile se llevará a cabo el 7 de junio y en Paraguay el 11 de este mismo mes.

Aunque la cantante aseguró que su salud mejoraría con un poco de reposo, en esta ocasión, volvió a preocupar a sus fans al revelar que sigue delicada.

A través de sus redes sociales, Ana Gabriel publicó un video en el que informó que la influenza que padece tuvo complicaciones al grado de llegar a una neumonía.

X

“Amigos… Quiero informarles, no una buena noticia, la influenza se complicó y se volvió neumonía. Por órdenes médicas debo permanecer bajo reposo absoluto, bajo vigilancia de ellos, y medicamentos”. Ana Gabriel

No te pierdas: Karime Pindter: La chica reality; ¡Lista para entrar a la La casa de los famosos México 2!

La artista confesó que su salud se vio aún más afectada, ya que no acató las indicaciones médicas. Por esta razón, pidió a sus seguidores que la sigan apoyando en este momento de adversidad, para así continuar con su gira programada hasta diciembre.

Ana Gabriel “Quizá me sentí valiente y no hice caso de las indicaciones médicas, pero bueno, aquí estoy, aun así con todo y mi pesar, comunicarles lo que está sucediendo”.

Continuó: “Les agradezco mucho su comprensión. No me suelten de la mano… Pero por mi salud es que yo me tengo que cuidar para poder cumplir con toda la gira hasta diciembre”.

Lo anterior derivó a que la cantante volviera a posponer las fechas que tenía programadas en Chile y Paraguay.

Usuarios reaccionaron al video de Ana Gabriel y llenaron de comentarios en apoyo a la artista.

Así lo dijo Ana Gabriel:

Mira: Verónica Toussaint: Una lucha valiente contra el cáncer que deja huella en el mundo del espectáculo

¿Qué es neumonía?

De acuerdo con el portal Mayo Clinic “la neumonía es una infección que inflama los sacos aéreos de uno o ambos pulmones. Los sacos aéreos se pueden llenar de líquido o pus (material purulento), lo que provoca tos con flema o pus, fiebre, escalofríos y dificultad para respirar. Diversos microrganismos, como bacterias, virus y hongos, pueden provocar neumonía. La neumonía puede variar en gravedad, desde suave a potencialmente mortal. Es más grave en bebés y niños pequeños, personas mayores a 65 años, y personas con problemas de salud o sistemas inmunitarios debilitados”.