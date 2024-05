Ana Gabriel publica preocupante video desde el hospital tras posponer concierto en Chile

El pasado 15 de mayo, se dio a conocer que el concierto de Ana Gabriel, programado para ese día, en la Arena Movistar de Chile sería pospuesto por “un cuadro severo de influenza” que contrajo la cantante.

Por esta razón, dicho evento fue aplazado para el 20 de mayo, pues sus médicos le recomendaron reposo total.

Esta situación generó mucha incertidumbre entre sus fanáticos, principalmente porque se le vio a la cantante usar oxigeno a lo largo del evento que ofreció el pasado 14 de mayo, en ese mismo recinto.

En medio de esto, la intérprete de ‘Simplemente amigos’ compartió un video desde el hospital, lo que causó aún más preocupación.

¿Qué le pasó a Ana Gabriel?

En su video, la mexicana explicó que, tras la presentación que dio el pasado lunes, fue ingresada al hospital, donde le diagnosticaron influenza, una enfermedad que, si no es tratada a tiempo, puede causar neumonía.

“Como pueden darse cuenta, amigos, tuve que venir después del concierto, por eso es que me veo maquillada, a urgencias y di positivo a influenza. Tengo que tomar reposo para poder cumplir, como debe de ser, con ustedes, público. Tengo que cumplirle a Santiago, a Paraguay y a Brasil” Ana Gabriel

La famosa agradeció el apoyo de sus fans y señaló que, probablemente, estará un par de días en reposo y bajo observación médica.

“Siento decirles que fue un gran esfuerzo para mí esta noche, pero ustedes me llenaron de tanto amor que logré salir, no como hubiera querido, no como ustedes se lo merecen”, dijo.

Para finalizar, afirmó que los boletos adquiridos para su concierto del 15 de mayo serían válidos para la nueva fecha que será el 20 de mayo.

Fans reaccionan al estado de salud de Ana Gabriel

La publicación de Ana Gabriel se viralizó rápidamente y se llenó de comentarios de fanáticos que le desearon todo lo mejor para su pronta recuperación.

“Sus fans la queremos bien”, “Usted necesita reposar lo suficiente para reponerse al 100%. La vamos a esperar el tiempo que sea necesario”, “Mejórate primero, tu salud te necesitamos bien”, “Ana, primero tienes que cumplirte a ti, primero es tu salud”, señalaron algunos comentarios.

Cabe recordar que no es la primera vez que Ana Gabriel ha presentado complicaciones en su salud, dado que hace unos meses la cantante dejó al descubierto que tenía dificultades para respirar lo que derivó a que hiciera una pausa en su concierto de Puebla.

