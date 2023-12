Ana María Alvarado expone hipocresía de Bárbara de Regil y asegura que la llamó periodista de mier**

Ana María Alvarado ha señalado la supuesta hipocresía de Bárbara de Regil, la recién coronada ganadora de ¿Quién es la Máscara 2023? En medio de la celebración de la victoria de la actriz, Alvarado recordó un episodio en el que Regil la llamó de “periodista de mier**".

Regil, a través de los medios, pidió detener el hate en las redes sociales no solo hacia ella, sino hacia todos.

“Los seres humanos no pensamos bien y nos ponemos el pie mutuamente y está mal porque deberíamos apoyarnos, qué bonito sería la únión de las personas, desde un corazón bonito”, expresó Bárbara para una entrevista a Sale el sol.

Te podría interesar:Kimberly, ‘la más preciosa’, comparte cuál fue el regalo de bodas que le dio Wendy Guevara

Bárbara de Regil responde a las críticas / Instagram

Ana María Alvarado revela que Bárbara de Regil habló mal de ella a sus espaldas

No obstante, Alvarado reveló que la actitud de Regil contradice sus propias palabras, ya que ella también hace comentarios ofensivos a espaldas de otros, incluyendo a ella misma.

Este enfrentamiento parece haber surgido a raíz de críticas que Alvarado realizó públicamente sobre Regil tras un polémico video en el que la actriz protagonizó una polémica con su madre en mayo de 2021, recibiendo críticas de Alvarado en televisión, quien consideró que Bárbara de Regil trató mal a su mamá.

Tras este suceso, Ana María Alvarado aseguró que la actriz de Rosario tijeras, detrás de cámaras, la ofendió, a pesar de su postura en contra del odio. Alvarado, consciente de las dos facetas de Regil, expuso la aparente contradicción.

Quizá te interesa: Anel ya cobró las regalías de José José ¡Se compró una casa y ni a la abogada le pagó!

“Es que no puedo repetir las palabras horribles, pero fue Ustedes, periodistas de miércoles, tú comes gracias a mí, gracias a lo que hablas de mí (...) ella se muestra toda linda, todo amor, pero ella ofende horrible y habla cosas horribles cuando es en corto y que no la ven, entonces que no sea hipócrita porque si me mandó a decir que soy una tal por cual, pues ¿dónde está el amor?”, expresó Ana María Alvarado en Sale el sol.

Bárbara de Regil sorprendió a todos al ganar ¿Quién es la máscara?

A pesar de la reciente victoria en ¿Quién es la Máscara 2023?, Bárbara de Regil no ha escapado de la controversia. Al compartir su éxito en redes sociales, insinuó que su triunfo se debió a su habilidad para ocultar su identidad detrás de la máscara, asumiendo que esa estrategia contribuyó a su victoria en el programa, en el que interpretó a puercoespunk.

Quizá te interesa: Salen a la luz fotos de Eleazar Gómez muy cariñoso con famoso influencer en un yate