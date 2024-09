Anahí reveló que se retiró un tiempo del medio artístico para sanarse así misma

La querida cantante y actriz Anahí abrió su corazón en una reciente entrevista con el programa Ventaneando, donde por primera vez reveló los motivos de su alejamiento de la industria del espectáculo.

Con honestidad y madurez, la exintegrante de RBD explicó que decidió dar un paso atrás para sanar emocionalmente y reencontrarse consigo misma.

“Cuando decidí alejarme del medio artístico, fue un momento para abrazar mi corazón, para sanar muchas cosas, para darme ese tiempo para mí", confesó Anahí, refiriéndose a su decisión como una necesidad de equilibrio personal.

Anahí aseguró que en su juventud enfrentó varias adversidades

Durante la entrevista, Anahí también habló de los desafíos que enfrentó en su juventud, cuando comenzó a lidiar con problemas de dismorfia corporal y un trastorno alimenticio. Estar constantemente en el ojo público no hizo más que agravar estos problemas, llevándola a sentirse señalada y criticada.

“Cuando tenía 14 o 15 años, empecé con un problema que todos conocieron: un problema alimenticio y una dismorfia corporal muy fuerte. Estando en el ojo del huracán, pasaba que todo el tiempo estaba señalada, criticada, súper bulleada, y eso me lastimó mucho. ¿Por qué no decirlo? Al paso del tiempo, lo podemos hablar tal y como fue”. Anahí

La actriz aunque intentó defenderse en varias ocasiones, a veces no lo lograba: “Cuando pasaron tantos años, yo trataba de irme defendiendo contra la corriente muchas veces. Para nada soy víctima; no soy víctima de nada. Pero me tocó duro, eran otras épocas, en donde si te invitaban a un programa, era para burlarse de ti. Esa es la realidad, y todos lo pudimos ver; no es un secreto”.

Sin embargo, en lugar de victimizarse, Anahí resaltó que aprendió a sobrellevar la presión y que su retiro fue una decisión consciente para sanar internamente.

“Entonces sí, fue duro, y crecer así te vuelve más dura. Llegó un momento en el cual, ya con 25 o 26 años, yo era una persona a la que le decías lo que fuera y te contestaba de mala manera… siempre a la defensiva. Entonces, me encontraba con la prensa y ya era muy incómodo para todos. Era pasar un mal rato y yo pensaba: ‘yo no soy esta, ¿qué es esto?’, me tengo que ir de aquí, porque necesito sanar”. Anahí

Anahí regresó a al reencuentro de RBD más fuerte que nunca

El regreso de Anahí al escenario con el reencuentro de RBD marcó un momento de renovación personal y profesional.

Anahí “Hasta que ahora decido volver con el reencuentro de RBD, que fue maravilloso, increíble”.

Además, destacó que los tiempos han cambiado, y hoy se valora más la salud mental y emocional, con una mayor conciencia sobre la importancia de no hacer comentarios sobre el cuerpo ajeno.

Añadió: “Eran otras épocas. Creo que ahora todos somos más conscientes; ya no se habla tanto del cuerpo ajeno ni del físico de alguien. Ya todos somos un poco más conscientes en esos temas”.

“Hoy vuelvo con un corazón más tranquilo, desde esta nueva versión de mí que ya ha sanado”, concluyó Anahí, dejando claro que su regreso es con una energía renovada y un enfoque positivo hacia la vida y su carrera.

