Andrea Escalona dedica un emotivo mensaje a Daniel Bisogno luego de su regreso a las redes: “Dani, te quiero”

Daniel Bisogno fue entrevistado por Pati Chapoy, luego de que fue hospitalizado de emergencia por estar muy grave de salud.

Daniel Bisogno reapareció en redes luego de que tuvo que ser hospitalizado de emergencia por haber presentado un cuadro hepático a causa de una ruptura de várices esofágicas.

Incluso, el conductor de Ventaneando, habló del difícil momento que enfrentó en una entrevista junto a Pati Chapoy; por ende, diversas celebridades del medio reaccionaron a la recuperación y reaparición de ‘El Muñeco’.

Tal fue el caso de Andrea Escalona, ex novia de Bisogno,quien habló acerca de lo que padeció el periodista en estos días.

Daniel Bisogno reapareció en redes luego de ser intervenido de emergencia. / Instagram: @chapoypati

Andrea Escalona reacciona a la reaparición de Daniel Bisogno en redes

Fue a través de un encuentro con la prensa donde la también cantante destacó que Daniel Bisogno es un hombre arduamente “valiente”, además que siempre tendrá el apoyo de su familia.

Daniel Bisogno presentó un cuadro hepático. / Instagram: Daniel Bisogno

“Qué valiente es Daniel, porque aparte se dedica a lo que se dedica y él ama su trabajo y toda la vida está de la mano con su familia”, aseguró la conductora de Hoy.

Y agregó: “yo cuando supe (lo que estaba pasando Daniel) le escribí. No soy de las que se hacen presentes todo el tiempo, porque tampoco sé cómo está la otra persona y no sé lo que a mi me gustaría”.

Andrea Escalona asegura que ha soñado con Daniel. / Facebook: Andrea Escalona

Por tanto, Andrea dejó claro que siempre ora por él y su salud: “Yo lo he pensado mucho, he soñado con él ... de hecho lo he tenido muy presente en mis pensamientos en mis oraciones. Mi familia sabe del amor que le tengo”, dijo.

Así lo dijo Andrea Escalona:

Finalmente, Escalona dejó claro que pese a que terminaron su relación, ella siempre ha tenido un gran amor hacia Daniel.

“Cuando terminamos, en el 2018, yo le dije a Daniel que el amor nunca se muere sólo cambia de lugar. Daniel siempre va a tener un lugar en mi corazón. Dani te quiero con todo mi corazón”, concluyó.