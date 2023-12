Andrea Rodríguez revela que Magda se le manifiesta de una forma muy peculiar a tres años de su muerte

Andrea Rodríguez reveló que a poco más de tres años de la partida de Magda Rodríguez, la productora ha podido manifestarse de una peculiar manera con ella, aun desde el más allá.

La ahora productora de “Hoy” confesó a las cámaras de “Ventaneando”, que su hermana se manifiesta a través de una vela que tiene en su oficina o de algunos libros.

Además, aseguró que en esos libros también encontró buenos consejos que le ayudan en su día a día.

Por otra parte, Andrea mencionó que cuando está en su oficina tiene una vela, la cual también siente que la que ayuda a comunicarse de Magda.

Andrea Rodríguez

“Te juro que es impresionante la vela en mi oficina que, de repente, cuando Magda está contenta baila la veleta y, cuando está enojada o algo no le gusta, se pone así como muy larga. Ella ha encontrado la forma de comunicarse y yo no sé si alguien crea o no en esto, pero yo sí y me gusta creer”.