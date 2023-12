Bárbara de Regil reacciona a las críticas por hablar de Luis Miguel; reconoce que tampoco le agrada RBD

A finales de noviembre, Bárbara de Regil criticó a Luis Miguel por no saludar a su público en la primera presentación que dio en México como parte de su gira mundial. En ese momento, la actriz dijo no ser fan del cantante, pero que asistió al evento por su esposo.

“Yo no soy fan. No me llama su música. Fui porque a Fer (su esposo) le gusta. Me llamó la atención algo que no dijera ni buenas noches, hola, gracias, México, hola México. No dijo nada, ni una palabra y sí se siente raro”. Bárbara de Regil

A palabras de la también presentadora, el intérprete de ‘La chica del bikini azul’ tenía la “obligación” de dedicarle unas palabras a sus fans mexicanos, quienes esperaban con ansias su regreso.

Sus declaraciones provocaron mucha controversia en redes sociales y la fiel fanaticada de el Sol no dudó en arremeter duramente contra la actriz. Incluso, se mostraron molestos de que asistiera a su concierto y “ocupara” el lugar de un verdadero fanático.

A casi tres semanas de esta controversia, Bárbara de Regil habla del tema y lamenta que muchos internautas se hayan enojado simplemente por dar su punto de vista: “Tengo mis gustos, pero, a veces, porque uno expresa que no (le gusta cierta cosa, ya se enojan). Yo nada más dije que me llamó la atención que no haya dicho buenas noches”, expresó.

Asimismo, reiteró que la música de Luis Miguel no le agrada y solamente fue a su concierto para “apoyar” a su esposo. Sin embargo, dejó en claro que lo respeta e incluso se sabe algunas de sus canciones.

“Sí me sé todas las canciones porque a todos nos ha tocado... Fer sí es muy Luis Miguel, me ha tocado ir con él al concierto. Claro, yo soy feliz a apoyarlo, a estar ahí y a verlo” Bárbara de Regil

Bárbara de Regil tampoco es fan de RBD

Durante la conversación, la también influencer reveló que tampoco le gusta la música de RBD y jamás iría a uno de sus conciertos. No obstante, afirmó que respeta el amor que los fans le tienen a la agrupación.

“No vayan a sacarlo de contexto y después pongan unos subtítulos espantosos. No, no iría a ver a RBD, respeto a toda la gente que ama a RBD y se pone las corbatas. A mí no me gusta, no es mi género, pero lo respeto muchísimo”.

Y añadió de manera sarcástica que iba a “mentir” diciendo que “los ama a todos” para ya no hacer enojar a la gente. Para finalizar, mencionó que sí le gustan ciertos artistas como Romeo Santos, Carlos Rivera y Alejandro Fernández, quien es su gran amigo.

Bárbara de Regil tampoco es fan de RBD / Instagram / TVNotas

