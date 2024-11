¿Ángela Aguilar cancelará su asistencia al premio ‘Mujer del Año 2024' de Glamour México?

Ángela Aguilar, la joven cantante y representante del regional mexicano, ha sido oficialmente nombrada como la ‘Mujer del año 2024’ en la categoría ‘Regional Music Award’ por la revista Glamour México.

Este reconocimiento llega en medio de una serie de rumores y especulaciones sobre la posibilidad de que el premio fuera retirado debido a la polémica en redes sociales.

En redes lanzan petición para quitarle el reconocimiento de ‘La mujer del año’ a Ángela Aguilar

El descontento de internautas con el reconocimiento de Ángela Aguilar provocó que se realizará una petición en Change.org para solicitar a la revista que le retire el título de ‘Mujer del Año’. La petición ha reunido más de 600 mil firmas hasta el momento, y los comentarios se centran principalmente en su relación con Christian Nodal, que ha sido objeto de controversia debido a la supuesta infidelidad del cantante.

🔴 Beegie ha iniciado una petición para que la revista Glamour reconsidere la nominación de Ángela Aguilar como Mujer del Año 2024. Si estás de acuerdo, puedes firmar la petición aquí: https://t.co/R6Dn0uJ3cR#AngelaAguilar #Glamour #MujerDelAño pic.twitter.com/JW10dUuZdi — Change.org México (@Change_Mex) November 6, 2024

Las críticas se intensificaron cuando Cazzu, la expareja de Nodal y madre de su hija, insinuó que Nodal podría haber mantenido una “doble vida” mientras estaban juntos. Según las fechas mencionadas por Cazzu, el inicio del romance entre Nodal y Ángela Aguilar coincide con su ruptura, lo que ha generado más polémica en torno a la relación de Nodal y Ángela.

ADELANTO EXCLUSIVO EN #NadieDiceNada 🚨



Cazzu ROMPE el silencio y Habla de Cristian Nodal y Angela Aguilar pic.twitter.com/K9IP2hfB5x — MF (@MundoFamososOk) October 31, 2024

Ángela Aguilar sí recibirá el premio a Mujer del año por su música

Hace unas semanas, se empezó a hablar sobre la posible cancelación del galardón a Ángela Aguilar, luego de que la revista que lo otorga supuestamente eliminara la publicación en la que anunciaba su reconocimiento.

Esta acción generó una ola de especulaciones y críticas, alimentadas por los detractores de la cantante en redes sociales. Muchos llegaron a creer que la presión del público, tras una serie de comentarios negativos y controversias recientes, había llevado a la revista a reconsiderar su decisión.

"Ángela Aguilar sigue siendo ‘La Mujer del año’ de la revista Glamour y el próximo 13 de noviembre recibirá el reconocimiento en la Ciudad de México. Después viajará a los Latin Grammy, donde será parte de los premios, aparte de ser nominada en la categoría ‘Álbum del Año’ por su disco Bolero y ‘Mejor Canción Regional Mexicana’”, se lee en la publicación de @chamonic.

Sin embargo, a pesar de las críticas, Glamour México confirmó que el premio sigue en pie; Ángela continúa en la lista de las mujeres reconocidas, al igual que Dulce María, Galilea Montijo, Mabel Cadena y otras.

Ángela Aguilar podría no asistir a la premiación

A pesar de la confirmación del premio, fuentes cercanas a Infobae México indicaron que la cantante podría evitar asistir al evento que se realizara el 13 de noviembre en Ciudad de México y de hacerlo no desfilaría en la alfombra de ‘Women of the year’ de Glamour México.

Según estas fuentes, el equipo de prensa de Ángela preferiría minimizar la exposición mediática, para evitar preguntas incómodas relacionadas con su vida personal y la reciente ola de críticas que ha enfrentado en redes sociales.

El hate en redes sociales ha sido una constante para Ángela Aguilar en los últimos meses, especialmente tras polémicas relacionadas con su vida privada y algunos comentarios que fueron mal recibidos por parte del público.

En este contexto, su posible decisión de no desfilar por la alfombra roja podría interpretarse como una estrategia para evitar una confrontación directa con los medios.

