¿Ángela Aguilar embarazada? Esto dijo vidente

Cuando Ángela Aguilar y Christian Nodal decidieron anunciar su relación, hace un año, desafiaron críticas, señalamientos y hasta rumores de un presunto embarazo. Sin embargo, todos aquellos que aseguraban que la hija menor de Pepe Aguilar estaba esperando a su primogénito han notado, con el paso del tiempo, que todo quedó en mera especulación.

Nodal y Ángela Aguilar / Redes sociales

¿Christian Nodal no quiere tener hijos con Ángela Aguilar?

Aunque Nodal se ha mostrado muy enamorado de ‘Angelita’, lo cierto es que hace unas semanas, en entrevista con Gustavo Adolfo Infante, el popular cantante aseguró que aún era muy pronto para pensar en ser papá. Esto lo llenó de hate en las redes, pues parecía que se había olvidado de que él ya es papá de una pequeña junto a la cantante argentina Cazzu.

“No, yo creo que, estamos muy jóvenes, todavía estamos muy jóvenes. Yo creo que con los años y cuando sea el momento y felices de la vida”, dijo en aquella ocasión.

Nodal / FB: Christian Nodal

Checa también: Nodal se derrite de amor por Ángela Aguilar en nueva canción y ella reacciona ¿Qué dice la letra?

Que siempre sí quiere tener hijos con Ángela, Nodal explica cuándo será papá nuevamente

No obstante, el cantante aseguró recientemente: ‘De que va a pasar, va a pasar’, así que no está cerrado a la paternidad, junto a su ahora esposa. Sin embargo, remarcó que prefiere esperar pues Ángela es todavía muy joven para pensar en la maternidad.

“No... no señor, yo creo que en algún futuro. Ángela está muy joven. Estamos disfrutando el amor y creo que eso va a pasar. De que va a pasar va a pasar, pero sí tenemos que disfrutar más tiempo, disfrutar la vida, conocernos más, encontrar más, y cuando ella esté lista, yo estoy listo”, expresó el cantante.

¿Ángela Aguilar embarazada de Nodal?

Ahora, el periodista de espectáculos Javier Ceriani compartió un encuentro que tuvo con la vidente Jessica Esotérica, en el que aprovechó para cuestionarla por la pregunta del millón. ¿Cuándo escribirán a la cigüeña Ángela y Nodal?

Ángela Aguilar / Redes sociales

No te pierdas: Ángela Aguilar presume retoque de extensiones y vuelven las comparaciones ¿Quiere ser idéntica a Cazzu?

Ante el cuestionamiento, la pitonisa aseguró que ve un embarazo muy pronto y de paso, lanzó una polémica declaración sobre Ángela Aguilar.

“Pronto, Ángela se embaraza muy pronto, y te voy a decir una cosa, siempre la atacan a ella por Cazzu, pero nadie ve que Ángela fue el karma de Cazzu por lo que ella hizo antes”, afirmó la vidente.

Y es que esto hace recordar la controversia que surgió hace unas semanas, cuando una mujer llamada Nadir Jalil aseguró que la cantante argentina tuvo un romance con su esposo cuando ella estaba embarazada.

“Ayer me despierto y escucho el nuevo tema de ella y me ha gustado mucho, la verdad, y me ha recordado lo que he vivido en el 2014, cuando ella andaba con mi marido. Yo estaba embarazada de mi segunda hija y me entero de que andaba con Juli. Ella se llama Juli”, dijo la mujer en una charla para el programa de Javier Ceriani.