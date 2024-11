Ángela Aguilar “no merecía” abucheo en Kids’ Choice Awards, defiende Maryfer Centeno

La polémica que causó el abucheo a Ángela Aguilar en los Kids’ Choice Awards sigue dando mucho de qué hablar. Tras el incidente, Maryfer Centeno, reconocida grafóloga, habló del asunto y aseguró que la cantante estaría pasando por un momento complicado en su vida. A través de un video en redes sociales, Centeno afirmó que, “pese a todo”, ninguna persona se merece ser “humillada” y menos que le recuerden a la exnovia de su pareja actual.

Maryfer Centeno defiende a Ángela Aguilar tras abucheo en Kids’ choice awards

“Qué cosa ¿verdad? Creo que nadie se merece un abucheo. Creo que debe ser muy duro emocionalmente. Los seres humanos buscamos aprobación, entonces, cuando no te aprueban, te sientes en riesgo” Maryfer Centeno

El impacto emocional en Ángela Aguilar por el abucheo en la premiación, según Maryfer Centeno

Maryfer Centeno cree que la hija de Pepe Aguilar está triste por el incidente en la premiación. De acuerdo con la también colaboradora del programa ‘Hoy’, la hija de Pepe Aguilar debió sentirse sumamente mal al escuchar el rechazo del público. “

“A pesar de que se está haciendo más famosa, pues debe ser complicado que griten el nombre de la ex cuando estás tú, ¿no? Esa parte debe ser durísima”, indicó.

Si bien dejó claro que no está de acuerdo con ciertos comportamientos de Ángela, señaló que la cantante merecía respeto. “Yo creo que hay que ser respetuosos. Eso es lo más importante. Van a decir: ‘Oye, Maryfer, tú has dicho que es incongruente’, pues sí es incongruente, pero incongruente no es una ofensa”, concluyó.

Ángela Aguilar lloró por el abucheo en los Kids’ Choice Awards, aseguran

En las últimas horas, se viralizó un video tomado justo antes de que Ángela entrara al escenario de los Kids’ Choice Awards, en el que, aparentemente, rompió en llanto ante el abucheo. En dicho clip, se ve a la cantante negando con la cabeza y tocándose el rostro con cuidado, como si se estuviera limpiando las lágrimas. Aunado a esto, muchos internautas que aseguraron haber estado en primera fila afirman que la famosa se notaba afligida, lo que ha reforzado la especulación de que sí lloró al escuchar el rechazo de la audiencia.

¿Qué pasó con Ángela Aguilar en los Kids’ Choice Awards?

Al momento en que Michael Ronda anunció que Ángela Aguilar pasaría al escenario para interpretar uno de sus sencillos, la gente comenzó a abuchear y a gritar “Cazzu”. A pesar de esto, la cantante mantuvo la compostura y realizó su actuación musical con normalidad. Hasta el momento, no ha dado declaraciones sobre el momento incómodo.

Sin embargo, a través de Instagram compartió el siguiente mensaje: “El ciberbullying no está cool”, lo que fue interpretado como una manera de pedir un alto al “hate” que ha recibido.

Recordemos que la famosa ha sido muy criticada por supuestamente haber sido la amante de Nodal cuando este todavía estaba en una relación con Cazzu. Si bien esto ya ha sido desmentido por Christian, los señalamientos negativos no paran.

