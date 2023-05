Angélica Aragón cree que a Diego Boneta le falta experiencia para desprenderse de un papel; por eso va a terapia

Angélica Aragón se sinceró si le gustaría perder la vida en el escenario.

La primera actriz Angélica Aragón se sinceró respecto a lo que algunos actores sufren para poder desprenderse de algún personaje, en especial sobre qué piensa de que el joven actor Diego Boneta requiera ir a terapia cada que termina un proyecto actoral para poder volver en sí y dejar atrás el protagónico que hizo.

Recordemos que en días pasado, el intérprete de Luis Miguel en su serie biográfica explicó que después de dar vida al Sol de México en su bioserie requerirían varias sesiones de ayuda clínica para poder dejar de sentirse como el famoso y que ésta es una práctica que conlleva cada que termina un proyecto.

En entrevista para diversos medios de comunicación la famosa actriz explicó que ella nunca ha requerido de ninguna clase de ayuda para salirse de un personaje, pues tiene bien claro hasta donde es el papel al que da vida y hasta dónde es ella como persona, y asegura que es algo que nunca le va a pasar.

Angélica Aragón revela qué piensa de que Diego Boneta requiera terapia tras actuar / Instagram: @diego

“No, es como si no se pudiera quitar una camisa. Digo, la camisa es suya, la necesita, la trae puesta, a lo mejor no se la puede quitar en quince días, sin tener algún tipo de situación de fuerza mayor, pero uno sabe que no es esa camisa que uno tiene piel en el cuerpo y que la camisa es externa a uno. A mi nunca me ha pasado”, inició la famosa.

Del mismo modo, Angélica Aragón mencionó que ella considera que Diego Boneta ha tenido que recurrir a terapia para ayudarse como actor porque le faltan muchos años de trayectoria o porque es joven y le falta aprender mucho de la actuación.

“Tal vez por ser un actor más joven o menos experto, pero no, a mi me queda muy claro quién es quién y para nada. No poder quitarme el personaje nunca me ha pasado y si va a terapia, que bueno, porque imagínate traer a cuesta todos los personajes que uno ha hecho, sería como andar con un enjambre de avispas”, agregó.

Sin embargo, eso no fue todo, pues Angélica Aragón también mencionó que aunque siempre ha podido quitarse los personajes, en algún momento de su carrera prefirió desistir de un personaje para evitar continuar con la misma bandera de ser quien interpreta a una mujer desesperada en busca d e su familia, con el fin de no encasillarse.

“Lo que sí me ha sucedido, es cuando Carlos Olmos me ofreció ‘Cuna de lobos’, no la quise hacer porque venía justamente de una historia similar que era donde una mujer tenía que reencontrar a sus hijos, y preferí no hacerla por esa razón, no porque no me pudiera quitar el personaje anterior , sino porque no me quería volver a poner el mismo traje”, dijo.

Para finalizar, la actriz fue cuestionada sobre si ella se considera una de las actrices que les gustaría dejar su último aliento en algún escenario o mientras trabaja. “En mi cama, es la mejor muerte, cuando uno ya no se despertó y ya, ahí quedó la cosa”.