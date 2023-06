Angélica Vale buscará ver a Luis Miguel en Estados Unidos: “siempre se porta lindo conmigo”

Angélica Vale, como varios fans de El Sol de México, tampoco logró adquirir boletos para los conciertos del famoso en nuestro país:

“Fíjate que no, pero a qué hora, voy a estar haciendo Vaselina”, comentó.

Pero la actriz no pierde la esperanza de verlo y es que en la más reciente emisión de Ventaneando se dio a la tarea de confesar que espera verlo en Estados Unidos.

Pero no solo eso, sino que piensa que podría visitarlo incluso en su camerino:

“Obvio sí, les dije que él siempre ha sido un caballero conmigo, cuando se ha enterado de que estoy, sí hay veces que me ha recibido en su camerino, a veces, tampoco diario, tampoco cada vez que lo veo”, confesó.

Angélica Vale tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood junto a Luis Miguel / Instagram: @angelicavale

No obstante, añadió que el famoso suele ser muy amable con ella: “siempre se porta lindo conmigo, sí, siempre”.

De igual manera, le pidieron su opinión con respecto a las declaraciones de Aracely Arámbula cuando llamó al cantante el ‘Rey Cucaracho’, pero se negó a dar detalles de ello, por miedo a meterse en una polémica:

“Ya no voy a hablar, nunca voy a hablar de eso, nunca, porque se me ocurrió inocentemente decir algo y, entonces, ya me empezaron a meter en rollos que, ni me meto, ni quiero saber”, comentó.

Desde 2022, ya se decía que Luis Miguel regresaría a los escenarios este año. / Instagram: @luismiguelmxml

Angélica Vale traerá a sus hijos la obra El Musical Vaselina

Con respecto a que hará con sus hijos cuando el musical se estrene, reveló que intentará llevarlos consigo todo el tiempo.

Sin importar que tenga que viajar con ellos de Estados Unidos a México y es que indicó que en realidad sus pequeños tienen sangre de artistas:

“Estarán conmigo, mi hija, además que es teatrera de corazón, yo pensé que la iba a librar y sería una niña decente, pero no, es rata de teatro, igual que su madre, ama el teatro y, mi hijo, que nunca había querido estar en el teatro, el año pasado nos sorprendió a todos: ‘yo también quiero ir mamá' y dije '¡Ay, g***! Creo que sí, nacieron indecentes los dos’”, concluyó entre risas.