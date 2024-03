Angélica Vale da la cara a las críticas por su pérdida de peso: “Hay gente que no perdona cuando eres feliz”

Angélica Vale dejó anonadados a todos sus seguidores luego de que compartió una fotografía en la que presumió su gran figura.

Recordemos que en el pasado la actriz había sido objeto de críticas por su físico, ya que no le fue fácil bajar de peso luego de su embarazo. Sin embargo, en esta ocasión se ha dejado ver totalmente renovada.

Incluso, la actriz reveló cómo bajó de peso. Pese a que las personas creen que usó tratamientos milagrosos, en un encuentro con la prensa, Angélica se sinceró sobre su contundente cambio de imagen y confesó que tuvo que desintoxicarse, ya que las dietas nunca le fueron útiles.

La famosa no ha parado de presumir su gran figura en redes sociales, en las cuales ha desatado suspiros debido a su diminuta cintura y abdomen plano. ¡Bajó más de 20 kilos! Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas, ya que algunos usuarios también han vuelto objeto de críticas a la actriz por lo contenta que está tras perder peso.

Ahora, la actriz respondió a todos aquellos quienes la critican por lo feliz que está por presumir su nueva figura.

A través de una entrevista para el programa Hoy, la hija de Angélica María comentó que le son indiferentes los comentarios negativos, ya que la siguen muchas más personas que la apoyan y le dedican mensajes bonitos.

Asimismo, dejó claro al público que su pérdida de peso se debió a un tratamiento bajo supervisión médica y no tiene nada que ver con “magia” o “cirugías”.

Eso no es todo, Angelica Vale manifestó que ella inició este tratamiento por salud, ya que no tenía nada que ver su peso, pese a que le hubieran cerrado las puertas en temas laborales por este tema.

“Como que dije: ‘A ver qué tengo que hacer para estar más sana’, porque ni siquiera era tema de: ‘Estoy perdiendo trabajo por estar gordita’. La verdad es que no. Era un rollo de que yo me quería sentir más sana. Me quería ver mejor, eso sí. Claro que sí me quería sentir mejor”.