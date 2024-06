Angélica Vale no sabía escribir ni leer en su adolescencia: “Nadie me había enseñado…nunca”

Angélica Vale se ha consagrado como una de las actrices más completas de su generación. No solo actúa, sino que también canta, es presentadora y ha prestado su voz para doblar a artistas internacionales.

Sin embargo, a pesar de su exitosa carrera, hizo una sorprendente revelación sobre su juventud: durante su educación primaria, no sabía leer ni escribir ¡en español!

Mira: 10 recomendaciones antes de elegir un seguro de carro ¡atento a las letras chiquitas!

Angélica Vale hace polémica confesión

Fue en una entrevista para el programa de YouTube de Isabel Lascurain que Angélica Vale confesó que casi al terminar la primaria le llegó un libreto de la obra “Vaselina”. Cuando le pidieron que lo leyera, se dio cuenta de que no sabía cómo hacerlo.

“Me metieron a un colegio francés, donde fui muy feliz. Estudié ahí hasta sexto de primaria. De repente, me mandaron el libreto de ‘Vaselina’, me dicen ‘léelo’ y yo dije: ‘No sé leer en español’”. Angélica Vale

La actriz explicó que parte del problema fue su propia decisión. Le había pedido a su madre esta escuela porque no quería estudiar inglés, pero el nuevo colegio al que ingresó era completamente francés: “No me metieron a la sección mexicana de la escuela francesa. Me metieron a la sección francesa, donde todo era en francés todo el tiempo”.

Angélica Vale señaló que aunque sabía hablar español, leerlo era un desafío: “Sabía leer porque sabía hablar, pero como niña pequeña, no podía leer bien. Nadie me había enseñado bien”.

Lee: Litzy y el chef Poncho Cadena ¡peligrosamente juntos! ¿El amor se cocina en MasterChef Celebrity?

Ángelica Vale le dio prioridad al español

Finalmente, para regularizarse, tuvo que estudiar español dejando de lado el francés y posteriormente cambiarse a la sección mexicana del instituto donde tuvo que perder a sus amigos pues se atrasó un año pero se dio cuenta de que: “El español era más fácil que el francés”.

Mira: Ferka dice que los hombres “ni sus cosas hacen”, ¿indirecta a Jorge Losa?