Apio Quijano arma zafarrancho por evadir preguntas de su hermana, Federica Quijano, y Consuelo Duval

Consuelo Duval y Federica Quijano protagonizaron una tremenda polémica luego de que la actriz arremetiera en contra de la cantante por presunto abandono animal.

Apio Quijano defendió contundentemente a su hermana, Federica Quijano, luego de que Consuelo Duval la culpara de presunto abandono animal, en redes sociales, situación por la cual emprendería acciones legales en cuanto a estas aseveraciones, por daño moral.

Pese a que la integrante del elenco de La Familia P.Luche ofreció disculpas públicas, aún se desconocía si se mantendría la demanda por parte de Federica; no obstante, fue Ana María Alvarado quien confirmó que ya no existiría tal.

Por ende, la prensa buscó una declaración puntual de Apio después de su conferencia de prensa en la película ¿Cómo Matar a Mamá?; sin embargo, el cantante huyó de los reporteros, evadiendo todo tipo de cuestionamiento.

Apio Quijano no cree que Consuelo Duval fuera capaz de escribirle ese comentario a su hermana. / Instagram: @federicaquijano

Pero eso no fue todo, ya que en su escape, se armó un tremendo zafarrancho, lo que ocasionó que diversos comunicadores que se encontraban en el sitio, así como él mismo, fueran un tanto aplastados, al igual que desplazados por el equipo de seguridad del famoso.

El ex integrante de Kabah llamó “agresiva” a la prensa por buscar una declaración. / Twitter: @VengaLaAlegría

Ante estro, Quijano solo procedió a externar que la prensa se encontraba totalmente “agresiva” y como se mencionó anteriormente, se negó a hablar de la polémica de su hermana y Consuelo Duval.

Así fue el momento:

¡Tremendo zafarrancho se hizo cuando le quisimos preguntar a Apio Quiijano sobre la supuesta demanda que su hermana pondrá en contra de Consuelo Duval! 😱🚨📺 #VLA #MiAlegríaEs@AztecaUNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/zZZ0UluzoO — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) May 4, 2023

Hasta el momento, Apio no ha reaccionado a este desafortunado tumulto; sin embargo, existieron diversas opiniones divididas en redes, ya que algunos reprobaron la actitud del integrante de la agrupación Kabah, así como otros le echaron la culpa a los reporteros, por querer “obligar” a que dé una declaración.

Pese a que esto no pasó a más, Federica Quijano no ha confirmado que ya no procederá legalmente en contra de la histrionisa, por lo que internautas esperan que toda esta información se asevere desde sus redes o bien declaraciones.