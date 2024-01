Apio Quijano denuncia robo de su camioneta; irá a juicio para poder recuperarla: “Quiero justicia”

A través de una reciente transmisión en vivo para redes sociales, Apio Quijano, exintegrante de La casa de los famosos México, dio a conocer que una de sus camionetas fue robada y vendida.

De acuerdo con el testimonio del también vocalista de Kabah, irá a juicio el próximo primero de febrero para recuperar su vehículo, pues la persona que la adquirió está renuente a devolvérsela.

El argumento principal del comprador sería que ya invirtió dinero para obtener la camioneta y desconocía sobre su origen ilícito.

“Voy a juicio el primero de febrero. Me robaron mi camioneta anterior. Entonces fui a levantar un acta, pero esta camioneta se vendió. El hombre que la tiene, pues se la quiere quedar, porque él la compró, pero es mía”. Apio Quijano

El famoso cantante se mostró sumamente molesto ante esta situación y les pidió a todos sus seguidores que lo apoyaran para que se “hiciera justicia”. También hizo un llamado a las autoridades para que su caso no quedara impune.

“A mí me quitaron mi camioneta. Que se haga justicia. Hagamos justicia. Espero que la justicia de México me apoye. Quiere pelear. A mí no me gusta pelear, pero creo en la justicia de México”, expresó.

Apio Quijano confía en la justicia de México / Instagram / Vix/ LCDLFM

¿Qué pasó con el ladrón de su camioneta?

Si bien mencionó que próximamente daría más detalles de cómo fue el robo de su vehículo, el cantante contó que el delincuente, quien aparentemente sería alguien que conoce, continúa “prófugo”.

“Para que estén al pendiente de mi próximo en vivo, les voy a decir con todo y nombre de quién se la robo. Y sigue fugado, para que lo encontremos, chavos. Lo vamos a encontrar”, sostuvo.

Para finalizar, reiteró que esperará todo el tiempo que sea necesario para que las autoridades atrapen a este individuo: “Tengo paciencia, puedo esperar el tiempo que sea, pero que a este hombre se lo lleve la ley. Cuando sepan, van a hacer un pin… coraje, como el que hice yo”, concluyó.

Apio Quijano sabría la identidad del delincuente / Facebook: Apio Quijano